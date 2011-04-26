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۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۱۲

عصر امروز در دفتر نبی؛

جلسه هماهنگی نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد

جلسه هماهنگی نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد

نشست هماهنگی نمایندگان باشگاه‌های ایران عصر امروز در حالی برگزار شد که اعضا در خصوص برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا مواردی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست که با حضور مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون و نمایندگان باشگاههای ذوب آهن، استقلال، پرسپولیس، سپاهان و کمیته های ذیربط در فدراسیون برگزار شد اعضا در خصوص هماهنگی بیشتر دیدارهایی که در چهارچوب مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در شهر های اصفهان و تهران به عنوان میزبان برگزار می شود، انجام گرفت تا این مسابقات به نحو مطلوب و مطابق با مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شود.

هفته  پنجم نهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه جاری با حضور تیم های فوتبال پرسپولیس، استقلال، ذوب آهن و سپاهان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1298575

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