جلسه هماهنگی نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست که با حضور مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون و نمایندگان باشگاههای ذوب آهن، استقلال، پرسپولیس، سپاهان و کمیته های ذیربط در فدراسیون برگزار شد اعضا در خصوص هماهنگی بیشتر دیدارهایی که در چهارچوب مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در شهر های اصفهان و تهران به عنوان میزبان برگزار می شود، انجام گرفت تا این مسابقات به نحو مطلوب و مطابق با مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شود.

هفته پنجم نهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه جاری با حضور تیم های فوتبال پرسپولیس، استقلال، ذوب آهن و سپاهان برگزار خواهد شد.

