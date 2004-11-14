آژانس با دوربين و تجهيزات خود بر فعاليت كارخانه UCF اصفهان و تعليق غني سازي در نطنز نظارت دارد // 7000 مگاوات برقي كه ايران در صدد توليد آن است هنوز يك سوم برق اتمي است كه 30سال قبل در نظر گرفته شده بود

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، دكتر علي اصغر سلطانيه كه اولين نماينده دائمي جمهوري اسلامي ايران نزد آژانس بين المللي انرژي اتمي (66-1361) بوده است ، دوم نوامبر 2004 در در سخناني با عنوان "تهديد تكثير سلاح هاي هسته اي در خاورميانه " نكات تازه اي را در اين باره برشمرد.

در اين اجلاس كه وي به عنوان سخنران ويژه حضور داشت ، شركت كنندگان ديگري نيز از مركز مطالعات سياسي استراتژيك مسكو ، كميته دانشمندان براي تحقق امنيت جهاني ، انستيتو ثبات استراتژيك روسيه ، انستيتو روابط بين الملل مسكو و نيز از مركز اتمي كورچاتف روسيه هم به ايراد سخن پرداختند.

وي در اين سخنراني كه پيشتر بخشهايي از آن با تحريف از جانب برخي رسانه هاي غربي و نيز روسيه انتشار يافت ، گفت : جمهوري اسلامي ايران تنها كشور در منطقه استراتژيك خاورميانه است كه عضو تمام معاهدات خلع سلاح و عدم تكثير سلاح هاي هسته اي، NPT، CWC BWC،CTBT است. در همين حال ايران تنها كشوري است كه در بيشتر موارد از سود بردن از عضويت و همچنين استفاده از حق لاينفك خود براي استفاده از انرژي هسته اي و عوامل بيولوژيكي و شيميايي براي كاربردهاي صلح آميز محروم شده است و نهايتا ايران قرباني اصلي سلاح هاي شيميايي مي باشد.

دكتر علي اصغر سلطانيه با بيان گاه شماري از برنامه هاي هسته اي ايران ، افزود : تقريباً 30 سال قبل شاه در برنامه هاي جاه طلبانه اتمي اش تصميم گرفت بوسيله نيروگاههاي اتمي 23000 مگاوات برق توليد كند. ايران در سال 1974 با آمريكا ، 1976 با آلمان و 1977 با فرانسه پيمان سوخت هسته اي 10 ساله امضاء كرد. كشورهاي غربي براي عقد قرارداد مناقصه اي، پيرامون برنامه هاي اتمي ايران از جمله چرخه سوخت هسته اي با يكديگر به رقابت برخاسته بودند و آمريكا نيز در پروژه غني سازي ليزري دخيل بود.

معاون مدير كل امور سياسي بين الملل وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي با بيان اينكه در سال 1975 ايران 10 درصد از سهام نيروگاه غني سازي اورانيوم Euroldif كه در "تريكاستين" فرانسه در حال ساخته شدن بود خريد ، تاكيد كرد : شاه يك ميليارد دلاربراي جلو گيري از ورشكستگي Euroldif به آن شركت كمك مالي كرده است. آن روزها كشورهاي غربي هرگز اين سؤال را كه ايران با داشتن منابع و ذخائر عظيم گاز طبيعي و نفت چه نيازي به انرژي هسته اي دارد مطرح نكردند.

وي با انتقاد از اينكه ايران هيچ اورانيومي از Euroldif به عنوان يكي از سهامداران اين شركت دريافت نكرد ، افزود : ضمن اينكه ايران براي راكتور تحقيقاتي در تهران كه براي مصارف پزشكي و داروئي راديو ايزوتوپ توليد مي كرد نيازشديد داشت تا سوخت جديد را جايگزين سوخت قديمي بنمايد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، اين استاد ارشد علوم هسته اي تاكيد كرد : حال بعد از 25 سال ايران تصميم گرفته تا سال 2020 ظرفيت برق از نيروگاه هسته اي را به 7000 مگاوات برساند كه اين ميزان هنوز يك سوم برق اتمي است كه 30 سال قبل در نظر گرفته شده بود.

دكتر سلطانيه با تشريح آخرين وضعيت پرونده هسته اي جمهوري اسلامي با استناد به گزارش ماه سپتامبر محمد البرادعي به شوراي حكام در ماه سپتامبر ، گفت : رسيدگي هاي آژانس درباره غني سازي ليزري و پروژه هاي (ALVIS & MLIS) به نقطه اي رسيده كه به دو موضوعي كه قبلاً از نظر آژانس لازم بود مورد بازرسي قرار گيرند - يعني اعلام ايران مبني بر فعاليتهاي غني سازي ليزري و آزمايشهائي مبني بر تبديل اورانيوم- از اين به بعد رسيدگيها به عنوان يك موضوع عادي اجراي پادمان تلقي خواهد شد.

وي درباره غني سازي سانتريفيوژ نيز افزود : پروژه ملي در نطنز به حالت تعليق در آمده است. تصميم داوطلبانه پيرامون گسترش تعليق ، شامل توليد قطعات از زمانيكه سه كشور اروپائي به وعده هاي خود مبني حذف موضوع از دستور كار شوراي حكام در ژوئن عمل نكردند مورد تجديد نظر قرار گرفت. ليكن هيچ فرايند غني سازي اورانيوم و تزريق مواد هسته اي UF6وجود ندارد، از زمانيكه تصميم اتخاذ شده غني سازي سانتريفيوژ را در نطنز بصورت داوطلبانه به حالت تعليق در آورده است و آژانس دوربين و تجهيزات براي كنترل نصب كرده است.

وي با بيان اينكه آژانس توانسته مشخص كند هيچ گونه عمليات يا آزمايش سانتريفيوژ در PFEP وجود نداشته و هيچ مواد هسته اي در آنجا به سانتريفيوژها ارائه نگرديده و اينكه هيچگونه بكارگماري و نصب سانتريفيوژ جديد در PFEP و FEP وجود ندارد ، درباره موضوع بازفرآوري گفت : به پروژه جداسازي پلوتونيوم 10 سال قبل پايان داده شده است. تجهيزات بر چيده شدند ، بنابر اين درخواست براي تعليق فعاليتهاي بازفرآوري بي معني است.

گزارش "مهر" مي افزايد ، دكتر سلطانيه تاكيد كرد : آژانس توانسته مشخص كند كه هيچ فعاليت بازفرآوري در آزمايشگاه چند منظوره جابر ابن حيان وجود نداشته است. آژانس پروژه هاي تحقيقاتي را كه قبلاً پايان داده شده بود دقيقاً مورد بررسي قرار داده است.

معاون مدير كل امور سياسي بين الملل وزارت امور خارجه كشورمان در اين باره افزود : آژانس اكنون به اين نتيجه رسيده كه مسائل حل مي شود و پيگيري بر اساس برنامه منظم و عادي ادامه خواهد يافت (پاراگراف 57 گزارش دبيركل). تنها 57 كيلوگرم اورانيوم طبيعي، كيك زرد در طول 25 سال گذشته در ايران در پروژه هاي پژوهشي استفاده شده حال آنكه 350 هزار كيلو گرم استفاده نشده و تحت نظارت آژانس بوده است. ضمناً ايران بر اساس تعهدات پادمان( سند 153 ) حق داشت 10 تن را از بازرسي آژانس معاف كند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به طرح تبديل اورانيوم در اصفهان از زمانيكه طرح پرسشنامه اطلاعاتي(DIQ) كه تقريباً چهار سال پيش تسليم آژانس گرديد ، اشاره كرد و گفت : اين طرح تحت پادمان آژانس بوده است. فرايند قبل از راه اندازي توليد انبوه و آزمايشات تحت نظارت پادمان آژانس و پروتكل الحاقي قرار دارند. در سپتامبر سال 2004 به عنوان تدابير اعتماد سازي و شفافيت ايران اجازه داده UF6 وانباشت تانكها دوربين كنترل آژانس نصب گردد.

سلطانيه افزود : آژانس بر پايه نتايج و تحليل نمونه ها و به خاطر فقدان ذرات تهي اورانيوم آژانس به اين نتيجه رسيد كه: اين موجه و قابل دفاع است كه آلودگي HEU (اورانيوم با غناي بالا ) كه در اين مكانها پيدا شده ممكن است، در نتيجه غني سازي اورانيوم از سوي ايران در شركت كالاي الكتريك و نطنز نباشد.(اشاره به پاراگراف 58 گزارش دبيركل).آژانس بطور نزديك با ايران و ساير كشورها در جهت مشخص شدن منشاء خارجي اين آلودگي ها كار مي كند.

وي همچنين تاكيد كرد : ايران پروتكل الحاقي به گونه اي كه تصويب شده باشد اجرا مي كند. ده هزار و 30 صفحه اظهارنامه اوليه ارائه و به دقت بوسيله آژانس مورد بررسي قرار گرفته است.

اين مقام مسوول در پيگيري پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر اينكه در يك جمع بندي ، آژانس هيچ گونه شواهدي بر انحراف فعاليت هاي هسته اي ايران به سوي اهداف نظامي نيافته است و عدم پايبندي نسبت تعهدات پادمان آژانس اثبات نشده است ، افزود : بيش از 15 اجازه دسترسي تكميلي عمدتاً بر طبق بند چهار پروتكل الحاقي عمدتاً ضرب الاجل دو ساعته تاكنون انجام شده است. آژانس از زمانيكه مساله در شوراي حكام مطرح شده بيش از 900 نفر روز بازرسي سخت گيرانه انجام داده است. اين در تاريخ آژانس بي سابقه مي باشد.

معاون مدير كل امور سياسي بين الملل وزارت امور خارجه كشورمان در ادامه گفت : جنبش عدم تعهد به آينده و به گزارش بعدي دبير كل نگاه مي كند و بر اين باور است كه تمام مسائل بايد منحصراً از ديدگاه فني مورد حل و فصل قرار گيرد. جنبش عدم تعهد اهميت فوق العاده اي به تصميمات شوراي حكام از طريق اجماع و خاتمه فوري اين موضوع و حذف آن از دستور كار نشست آتي شوراي حكام آژانس و برقراري وضعيت عادي قائل است.

دكتر علي اصغر سلطانيه در بخش نتيجه گيري سخنان خود تاكيد كرد : فعاليتهاي پنهاني و اعلام نشده اسرائيل ، بي اعتنائي آن به قطعنامه هاي بين المللي طي نيم قرن گذشته، عدم پايبندي به پيمانهاي منع گسترش و خلع سلاح و پادمان تمام جامع آژانس از يك طرف و برخورد تبعيض آميز با ديگر كشورها در منطقه، بويژه جمهوري اسلامي ايران، محروميت از حق مسلم براي استفاده از انرژي اتمي براي مقاصد صلح آميز به رغم عضويت فعالش در سازمان بين المللي مربوط به پيمانهاي خلع سلاح و همكاري كامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي از طرف ديگر نمي تواند پايدار باقي بماند. جامعه بين الملل بايد با اين مساله و تهديد بالقوه صلح و امنيت منطقه و جهان به شيوه اي اضطراري و با جديت برخورد كنند.