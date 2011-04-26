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۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۴۰

12 دستگاه خودرو در اتوبان قزوین - کرج تصادف کردند

12 دستگاه خودرو در اتوبان قزوین - کرج تصادف کردند

قزوین- خبرگزاری مهر: لغزندگی جاده موجب برخورد شدید 12 دستگاه خودرو در اتوبان قزوین - کرج شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، بر اثر بارندگی و لغزندگی جاده در اتوبان قزوین - کرج تعداد 12 دستگاه خودروی سبک و سنگین در حوالی شهر آبیک باهم بر خورد کردند.

دراین حادثه که ساعت 17 امروز سه شنبه روی داد 12 دستگاه خودرو شامل سه دستگاه تریلر، پنج دستگاه وانت و کامیونت و چهار دستگاه خودروی سواری با یکدیگر برخورد کردند.

در این سانحه هشت نفر مجروح شدند که توسط آمبولانس های فوریتهای پزشکی و هلال احمر شهر آبیک برای مداوا به مراکز درمانی انتقال یافتند.

به گفته سرهنگ حسینی فرمانده پلیس راه استان قزوین کیلومتر 50 تا 53 اتوبان قزوین به کرج حوالی ورودی شهر آبیک به علت مشکل قیرزدگی آسفالت، از شش ماه پیش تاکنون حدود 150 فقره تصادف روی داده  که منجر به کشته شدن 11 نفر و مجروح شدن بیش از 60 نفر شده است.

وی افزود: بارندگی موجب لغزندگی سطح جاده در این قسمتها شده و حادثه آفرین می شود.

علت اصلی این سانحه در دست بررسی است.

کد مطلب 1298586

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