تعویض لاستیک خودرو در باند سرعت در قزوین حادثه آفرید

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در حادثه ای که عصر سه شنبه در ابتدای آزاد راه قزوین، زنجان رخ داد، راننده یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی که در لاین سرعت پنچر و اقدام به تعویض لاستیک کرده بود موجب تصادف چند دستگاه خودرو شد.

در این حادثه، خودروی سمندی درحال سبقت برای جلوگیری از برخورد با این خودرو از مسیر خود منحرف شد و با یک دستگاه تریلر که در لاین دوم آزاد راه در حال حرکت بود برخورد کرد.

نکته جالب این سانحه آن است که راننده خودروی پارک شده بی توجه به تصادف روی داده در حال تعویض لاستیک خودروی خود بود و متوجه برخورد سمند با خودرویش نشده بود.

دقایقی بعد و در محور مخالف هم راننده ای که در حال تماشای این برخورد و سانحه بود کنترل خودروی خود را از دست داد وضمن برخورد با حفاظ فلزی آزاد راه با یک دستگاه اتوبوس برخورد کرد.

