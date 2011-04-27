حسن جمشیدیها در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: هنوز تصمیمی برای حذف و یا پرداخت مجدد یارانه شیراز سوی دولت اتخاذ نشده و سازمان بازرگانی استان نیز همانند سایر مناطق منتظر اعلام ‌نظر مسئولان است که امیدواریم نتیجه تصمیمات هرچه سریعتر ابلاغ شود.



جمشیدیها اظهار داشت: احتمال حذف کامل یارانه‌ شیر وجود دارد اما دولت مصمم است بهترین راهکار را برای جلب رضایت مصرف‌ کننده اتخاذ کند.



وی تصریح کرد: توزیع شیر یارانه‌ای مانند ماههای گذشته ادامه خواهد یافت تا نتایج نهایی تصمیم‌ گیری ستاد تحول اقتصادی ابلاغ شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین گفت: میزان توزیع شیر در اردیبهشت ماه جاری بر اساس سهمیه اردیبهشت سال گذشته است و هیچگونه محدودیتی در توزیع وجود ندارد.



جمشیدیها خاطرنشان کرد: روند توزیع شیر یارانه‌ای با شرایط و نرخ سال قبل ادامه دارد و به صورت تلفیقی قیمت هر لیتر شیر تحویل در کارخانه به عوامل توزیع، سه هزار و۳۰۰ ریال و تحویل به مصرف کننده، هر لیتر سه هزار و ۵۰۰ ریال است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر روزانه۱۰۰ تن شیر در سطح استان توزیع می ‌شود که از این میزان۴۲ تن سهمیه شهر قزوین است.



جمشیدیها، توجه به کیفیت شیر را از جمله اقدامات این سازمان در راستای جلب رضایتمندی مصرف ‌کنندگان عنوان کرد و افزود: مردم انتظار دارند تا شیر خریداری شده آنها از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد، لذا شرکت‌های تولیدی نیز باید به این خواسته احترام گذاشته و محصولی در خور شان مصرف ‌کنندگان تولید و روانه بازار کنند.

رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین در پایان از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، موارد را با شماره تلفن ۱۲۴معاونت بازرسی و نظارت این سازمان درمیان بگذارند.