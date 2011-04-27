سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی در برنامه پنجم تدوین شد

ناصر شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این سند با بهره مندی از قانون اساسی، سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، سند آمایش سرزمین، سند ملی توسعه استانها، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در حال تدوین است.

وی گفت: با توجه به اینکه، تهیه و تدوین سند توسعه اشتغال بر عهده شرکتهای مشاور استانی است جهت بهینه کردن امور تمامی مراحل سند توسط مدیران ارشد و کارشناسان خبره استان بررسی و رصد می شود.

شیخی با اشاره به اینکه، به این منظور به صورت هفتگی کمیته راهبری اسناد توسعه اشتغال و سرمایه گذاری با حضور استاندار و معاون برنامه ریزی تشکیل می شود، گفت: سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری، اسناد دستگاهی توسعه اشتغال و سرمایه گذاری و تهیه دفترچه راهنما و سامانه اطلاع رسانی فرصتها و مشوق های سرمایه گذاری در استان و مسیر دریافت آنها برای کارآفرینان قانون تدوین می کند.

وی ابراز امیدواری کرد: این سند بتواند گام مهمی در کاهش نرخ بیکاری، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و فراهم کردن زمینه های لازم جهت سرمایه گذاری و رونق بخشیدن به بخش خصوصی و افزایش تولید و بهره وری در استان بردارد.