تالار گفتمان تجربیات مدیران موفق نفت مسجدسلیمان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مسجدسلیمان، این کارگاه آموزشی شامگاه سه شنبه با همت اداره آموزش مدیریت منابع انسانی این شرکت و با تدریس علیرضا یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس کشور برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی یک روزه که مدیران، روئسا و کارشناسان ارشد این شرکت حضور داشتند یوسفی با بیان اینکه هدف از اجرای این کارگاه انتقال نکات مثبت تفکر جمعی و منافع جمعی را به منافع شخصی ترجیح دادن است به تشریح سرفصل های این کارگاه پرداخت.



وی با بیان اینکه چیزی به نام مدیر برتر وجود ندارد، گفت: اولین موضوعی که در فرهنگ مدیریتی وجود دارد شناخت فرهنگ محیطی و شناسایی ضعفهای فرهنگی یک جامعه است که منجر به رشد و ارتقای یک مدیر و تلقی وی به عنوان مدیر برتر می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: منابع در ساختارهای مختلف موجب برتری یا عدم برتری مدیران می شود و منابع انسانی به عنوان سرمایه مناسب نقش مهم و اساسی در پیشرفت مدیران دارد.



وی تاکید کرد: نگرش استراتژیک به منابع انسانی برای پیشبرد امور در این صنعت مهم می بایست از استراتژی بودن به پرداخت هزینه برای منابع انسانی تغییر یابد.

