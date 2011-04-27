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۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۱۰

تالار گفتمان تجربیات مدیران موفق نفت مسجدسلیمان برگزار شد

تالار گفتمان تجربیات مدیران موفق نفت مسجدسلیمان برگزار شد

اهواز - خبرگزاری مهر: شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در راستای بهره وری بیشتر نیروی انسانی خود و الگو برداری و پرورش نیروهای کارآمد اقدام به تشکیل تالار گفتمان بازخوانی تجارب مدیران برجسته ملی و جهانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مسجدسلیمان، این کارگاه آموزشی شامگاه سه شنبه با همت اداره آموزش مدیریت منابع انسانی این شرکت و با تدریس علیرضا یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس کشور برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی یک روزه که مدیران، روئسا و کارشناسان ارشد این شرکت حضور داشتند یوسفی با بیان اینکه هدف از اجرای این کارگاه انتقال نکات مثبت تفکر جمعی و منافع جمعی را به منافع شخصی ترجیح دادن است به تشریح سرفصل های این کارگاه پرداخت.

وی با بیان اینکه چیزی به نام مدیر برتر وجود ندارد، گفت: اولین موضوعی که در فرهنگ مدیریتی وجود دارد شناخت فرهنگ محیطی و شناسایی ضعفهای فرهنگی یک جامعه است که منجر به رشد و ارتقای یک مدیر و تلقی وی به عنوان مدیر برتر می شود.
 
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: منابع در ساختارهای مختلف موجب برتری یا عدم برتری مدیران می شود و منابع انسانی به عنوان سرمایه مناسب نقش مهم و اساسی در پیشرفت مدیران دارد.

وی تاکید کرد: نگرش استراتژیک به منابع انسانی برای پیشبرد امور در این صنعت مهم می بایست از استراتژی بودن به پرداخت هزینه برای منابع انسانی تغییر یابد.
 
کد مطلب 1298651

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