کم آبی و تبعیض باعث کاهش تولید گندم خرمشهر شد

مصطفی مطورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خرمشهر با بیان اینکه 11 هزار هکتار از اراضی خرمشهر زیر کشت و عملیات برداشت گندم است، اظهار داشت: به علت کاهش آب رودخانه کارون و تبعیض در تقسیم آب میان کشاورزان، تولید گندم حدود 30 درصد کاهش یافته است.

مطور‌زاده درباره علتهای کاهش تولید گندمکاران خرمشهری عنوان کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی در سال 90-89 و بروز پدیده گرد و غبار و همچنین جلوگیری از ورود آب رودخانه تولید گندم این شهرستان 30 درصد کاهش داشته است.



وی تصریح کرد: کاهش کیفیت آب، کاهش نزولات آسمانی و همچنین بروز پدیده خشکسالی در سال 89 از دیگر علتهای کاهش تولید گندم در خرمشهر است.



نائب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی درباره تبعیض تقسیم آب میان کشاورزان تاکید کرد: مسئولان به صورت ناعادلانه آب مزارع را تقسیم می کنند، برای مثال مسئولان روزانه 80 مترمکعب آب به مزارع نیشکر می دهند، این در حالیست که کشاورزان در بخشهای دیگر به ویژه برای گندم با مشکل کم آبی روبرو هستند.



نماینده مردم مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این در حالیست که در سال 89-90 میزان تولید گندم در شهرستان خرمشهر حدود 14 هزار تن کاهش یافته است.