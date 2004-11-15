واردات هر نوع كالاي غير استاندارد به كشور بايد ممنوع باشد

ايرج نديمي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با اشاره به ممنوعيت واردات كالاهاي غير استاندارد چيني به كشور افزود: در مجموع واردات كالاهاي غير استاندارد و غير بهداشتي به كشوربا ممنوعيت قانوني روبروست و تاكيد مجدد بر اين امرضروري به نظر نمي رسد.

وي افزود: واردات بي رويه به منزله در نظر نگرفتن سرمايه گذاري هاي بخش توليد و اشتغال است و هر نوع وارداتي بايد در تعامل با توليد داخلي انجام شود.

وي با اشاره به اينكه در زمينه هاي مختلف توليدي سرمايه گذاري صورت گرفته است، تصريح كرد: توليد ، صنعت و تجارت بايد در تعامل با يكديگر باشند و نبايد به صورت چشم و گوش بسته بستر را براي واردات انواع كالاها به كشور فراهم كرد.

وي واردات بي رويه و قاچاق را به عنوان آفت هاي سرمايه گذاري بر شمرد و گفت : اين نوع واردات علاوه بربه هدر رفتن سرمايه گذاري هاي توليدي ، موجب از ميان رفتن اشتغال موجود و عدم ايجاد اشتغال جديد خواهد شد.

نديمي در باره راه كارهاي مبارزه با واردات بي رويه و قاچاق به كشور افزود: براي مبارزه با اين نوع از واردات صرفا نبايد به موانع تعرفه اي بسنده كرد، بلكه بايد در راستاي ارتقاي كيفي توليدات در زمينه توليد ازنظراستانداردهاي ملي و جهاني و رعايت هزينه ها ، تنوع ، كيفيت و عرضه به بازارهاي داخلي و خارجي توجه داشت.

رييس كميته سياست هاي تجاري افزود: تجارت كشور بايد در خدمت توليد قرارگيرد و ما حق نداريم مرزهاي كشور را به روي كالاهايي كه ارزانترو با كيفيت نازلي توليد مي شوند، به صرف اينكه ازنظرسطح درآمد كشورمورد استقبال مردم قرارمي گيرند، باز كنيم .

نديمي تصريح كرد: شبكه واردات كشور بويژه شبكه مافياي واردات قاچاق بي رويه در دستگاه هاي تجاري كشوربدون تعامل با توليد داخلي اقدام به واردات كالاها به كشور مي كند كه اين امرموجب نفوذ دلالان و واسطه ها در كشورشده است .

به گفته وي، كالاهاي چيني همانند واردات سايركالاها براي توليد داخلي خطرناك است و طي چند جلسه در يكي از كميسيون هاي مجلس كه با حضورافراد ذي ربط از مجامع مختلف صنعتي، گمركي و انتظامي تشكيل شد ، از موضوع واردات بي رويه و قاچاق به عنوان 2 آفت اقتصاد كشورنام برده شد.

وي اظهار كرد : براي حمايت از مصرف كننده و توليد كننده بايد فعاليت دو جانبه اي صورت گيرد تا بسترمناسب براي رانت خواراني كه از طريق اين گونه از واردات به ثروت هاي كلاني دست مي يابند، فراهم نشود.