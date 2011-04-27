ابراهیم خدایار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور مجوز نشر کتاب تصحیح مثنوی "نظمالسلسله" سروده سید احمد وصلی سمرقندی از شاعران تاجیک اواخر قرن 19 میلادی، گفت: من این مثنوی بلند 120 صفحهای را که به صورت چاپ سنگی در اوایل قرن بیستم در تاشکند (پایتخت ازبکستان امروزی) منتشر شده است، تصحیح و با افزودن مقدمهای آن را در 200 صفحه آماده چاپ کردهام.
وی افزود: این کتاب به زودی توسط انتشارات سخنواران به زیر چاپ میرود اما بعید میدانم به نمایشگاه امسال تهران برسد.
به گفته وی مثنوی "نظمالسلسله" نسبنامه معنوی وصلی سمرقندی است. نسب این شاعر پارسیگوی تاجیک که به یکی از شاخههای طریقت نقشبندیه به نام "جدیدیه" وابسته است، با 33 واسطه به پیامبر (ص) میرسد و به لحاظ زبانی هم جایگاه ویژهای در ادبیات فارسی اوایل قرن بیستم دارد.
خدایار اضافه کرد: کتاب "نظمالسلسله" در حدود 200 صفحه آماده چاپ است و در حال مذاکره با ناشری برای چاپ آن هستم.
این پژوهشگر همچنین با اشاره به مراحل تدوین پروژه تحقیقاتی "کتابشناسی توصیفی ماواءالنهر در قرن بیستم" که توسط گروهی پنج نفره به سرپرستی او (خدایار) صورت گرفته است، گفت: این کتاب که در واقع کارنامه ماوراءالنهر پژوهی در قرن بیستم است، اخیراً فیپایش را دریافت کرده و در مرحله اخذ مجوز نشر است.
وی افزود: ابتدا قرار بود موسسه انتشاراتی الهدی این کتاب را چاپ کند اما به دلایلی این امر میسر نشد و در نتیجه آن را تحویل انتشارات سخنوران دادهام.
این پژوهشگر همچنین با اشاره به مراحل تدوین پروژه تحقیقاتی "کتابشناسی توصیفی ماواءالنهر در قرن بیستم" که توسط گروهی پنج نفره به سرپرستی او (خدایار) صورت گرفته است، گفت: این کتاب که در واقع کارنامه ماوراءالنهر پژوهی در قرن بیستم است، اخیراً فیپایش را دریافت کرده و در مرحله اخذ مجوز نشر است.
وی افزود: ابتدا قرار بود موسسه انتشاراتی الهدی این کتاب را چاپ کند اما به دلایلی این امر میسر نشد و در نتیجه آن را تحویل انتشارات سخنوران دادهام.
به گفته ابراهیم خدایار در "کتابشناسی توصیفی ماواءالنهر در قرن بیستم" اطلاعات توصیفی مربوط به کتابها، مقالات و پایاننامههایی را که در قرن بیستم درباره موضوعات مرتبط با حوزه آسیای میانه (شامل قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان) منتشر شده، در مجموعهای حدوداً 900 صفحهای آماده چاپ شده است.
این پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و رایزن فرهنگی اسبق ایران در ازبکستان اضافه کرد: کتاب اخیر شامل حدود 1600 مدخل است.
خدایار در ادامه از ویرایش دو رساله از عبدالرسول فطرت بخارایی که بسیاری او را بنیانگذار نثر نوین فارسی تاجیکی در ماوراءالنهر میدانند، خبر داد و گفت: یکی از این کتابها "بیانات سیاح هندی" است که نظیرهای است بر سیاحتنامه اباهیم بیک مراغهای و در واقع سفرنامهای است خیالی که به همراه مقدمهای که بر آن نوشتهام، در 130 صفحه آماده چاپ شده است.
وی افزود: عنوان رساله دیگر "مناظره" است که به سبک رمانهای اجتماعی عصر مشروطه با هدف تغییر در نظام اجتماعی و تربیتی و فکری مردم ماوراءالنهر نوشته شده است.
صورت گرفته است، گفت: این کتاب که در واقع کارنامه ماوراءالنهر پژوهی در قرن بیستم است ما از چهار سال پیش مشغول تدوین آن بودیم، اخیراً فیپایش را دریافت کرده و در مرحله اخذ مجوز نشر است.
این پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و رایزن فرهنگی اسبق ایران در ازبکستان اضافه کرد: کتاب اخیر شامل حدود 1600 مدخل است.
خدایار در ادامه از ویرایش دو رساله از عبدالرسول فطرت بخارایی که بسیاری او را بنیانگذار نثر نوین فارسی تاجیکی در ماوراءالنهر میدانند، خبر داد و گفت: یکی از این کتابها "بیانات سیاح هندی" است که نظیرهای است بر سیاحتنامه اباهیم بیک مراغهای و در واقع سفرنامهای است خیالی که به همراه مقدمهای که بر آن نوشتهام، در 130 صفحه آماده چاپ شده است.
وی افزود: عنوان رساله دیگر "مناظره" است که به سبک رمانهای اجتماعی عصر مشروطه با هدف تغییر در نظام اجتماعی و تربیتی و فکری مردم ماوراءالنهر نوشته شده است.
صورت گرفته است، گفت: این کتاب که در واقع کارنامه ماوراءالنهر پژوهی در قرن بیستم است ما از چهار سال پیش مشغول تدوین آن بودیم، اخیراً فیپایش را دریافت کرده و در مرحله اخذ مجوز نشر است.
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