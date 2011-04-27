رسول یونان نویسنده، شاعر و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مدتی است ترجمه مجموعه شعری رامیز روشن شاعر و فیلمساز اهل جمهوری آذربایجان، با نام " باید در را آرام باز کرد و رفت" به نشر افکار تحویل دادهام. این کتاب قرار است به زودی منتشر شود و به احتمال زیاد به نمایشگاه کتاب میرسد.
وی افزود: پس از ارسال کتاب به ارشاد، به دو مورد اشاره شد و پس از اعمال اصلاح این دو مورد کتاب را دوباره به ارشاد فرستادیم که گفته شد چاپ آن بلامانع است. کتاب قرار است به زودی منتشر شود و در صورت تسریع در امر انتشار آن، حتما در نمایشگاه عرضه خواهد شد.
یونان درباره دیگر آثارش گفت: چاپ سوم مجموعه شعر " پایین آوردن پیانو از پله های هتل یخی" به تازگی پخش شده است. چاپ دوم مجموعه " مردهای به کشتن ما میآید" نیز به تازگی منتشر شده است. این کتاب مجموعهای از اشعار فارسی و ترکیام به انتخاب احمدی پوری است. به علاوه تعدادی از شعرهای منتشرنشدهام هم در این کتاب چاپ شدهاند. هر دوی این کتابها توسط نشر افکار منتشر شده و در نمایشگاه کتاب عرضه میشوند.
نظر شما