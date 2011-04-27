۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۵۱

مردم با سفرهای استانی امیدوار شدند/ تصمیمات استانی دولت واقعی‌ترند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفرهای استانی دولت، حضور مسئولان سطح بالا در میان مردم را مایه افزایش احساس امیدواری مردم برای حل مشکلات خواند.

 امیدوار رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دستاوردها و فواید سفرهای هیئت دولت به شهرستانها گفت: حضور مسئولان سطح بالا در میان مردم و آشنایی با مشکلات مختلف کشور از نزدیک احساس امیدواری بیشتری را  در میان مردم برای حل مشکلاتشان بوجود آورده است.

وی افزود: دولت با حضور در مناطق مختلف تصمیمات واقعی تری را در رابطه با نیازهای جای جای کشور می گیرد و اجرای مصوباتی را که قبلا اتخاذ شده بود، تسریع می کند، در نهایت همه اینها  موجب همبستگی ملی و ارتباط تنگاتنگ مردم و مسئولان می شود.
 
رضایی در ادامه ضعف اصلی سفرهای استانی را اجرایی نشدن برخی از مصوبات هیئت دولت عنوان کرد و گفت:  بر زمین ماندن تعدادی از پروژه ها بخصوص طرح های اصلی و اشتغالزا در یاس و ناامیدی دوباره مردم و ایجاد ذهنیت منفی در میان مردم شهرستانها ، از نقاط ضعف جدی مصوبات این استانها به شمار می رود.
 
نماینده مسجد سلیمان در مجلس با اشاره به برخی مصوبات دولت در جریان سفر به حوزه انتخابیه اش گفت: تعدادی از این مصوبات اجرایی شد تعدادی دیگر پس از چندین سال به نیمه راه رسیده و عملیات اجرایی برخی از آنها هنوز آغاز نشده است.
 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر می رسد دولت قبل از آغاز چهارمین دور سفرهای استانی  باید به مصوبات قبلی سه دوره از سفرهای استانی رسیدگی کرده و آنها را  به نتیجه برساند سپس دور چهارم سفرها را آغاز کند.
 
رضایی در پایان خواستار اجرایی شدن تمامی مصوبات گذشته دولت در خلال سه دور سفرهای استانی شد و گفت: دولت با تکمیل پروژه هایی که در جریان سفرهای استانی تعهد کرده است ، شیرینی  بهره برداری از این طرح ها را  به مردم بچشاند.
 
 
