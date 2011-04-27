امیدوار رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دستاوردها و فواید سفرهای هیئت دولت به شهرستانها گفت: حضور مسئولان سطح بالا در میان مردم و آشنایی با مشکلات مختلف کشور از نزدیک احساس امیدواری بیشتری را در میان مردم برای حل مشکلاتشان بوجود آورده است.

وی افزود: دولت با حضور در مناطق مختلف تصمیمات واقعی تری را در رابطه با نیازهای جای جای کشور می گیرد و اجرای مصوباتی را که قبلا اتخاذ شده بود، تسریع می کند، در نهایت همه اینها موجب همبستگی ملی و ارتباط تنگاتنگ مردم و مسئولان می شود.



رضایی در ادامه ضعف اصلی سفرهای استانی را اجرایی نشدن برخی از مصوبات هیئت دولت عنوان کرد و گفت: بر زمین ماندن تعدادی از پروژه ها بخصوص طرح های اصلی و اشتغالزا در یاس و ناامیدی دوباره مردم و ایجاد ذهنیت منفی در میان مردم شهرستانها ، از نقاط ضعف جدی مصوبات این استانها به شمار می رود.



نماینده مسجد سلیمان در مجلس با اشاره به برخی مصوبات دولت در جریان سفر به حوزه انتخابیه اش گفت: تعدادی از این مصوبات اجرایی شد تعدادی دیگر پس از چندین سال به نیمه راه رسیده و عملیات اجرایی برخی از آنها هنوز آغاز نشده است.



عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر می رسد دولت قبل از آغاز چهارمین دور سفرهای استانی باید به مصوبات قبلی سه دوره از سفرهای استانی رسیدگی کرده و آنها را به نتیجه برساند سپس دور چهارم سفرها را آغاز کند.



رضایی در پایان خواستار اجرایی شدن تمامی مصوبات گذشته دولت در خلال سه دور سفرهای استانی شد و گفت: دولت با تکمیل پروژه هایی که در جریان سفرهای استانی تعهد کرده است ، شیرینی بهره برداری از این طرح ها را به مردم بچشاند.



