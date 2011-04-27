دره ارغوان؛ اوج زیبایی رنگها در طبیعت بکر ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استان ایلام از آن دست استانهایی است که کمتر کسی اسم آن را برای مسافرت شنیده است و مناظر طبیعی آن را دیده است اما این استان با آب و هوای کوهستانی و نیمه گرم، طبیعت، شهرها و مکانهای دیدنی بسیاری دارد که در بسیاری از موارد از چشم گردشگران غیرحرفهای پنهان می ماند.
ایلام از استانهای جنگلی ایران است و به خاطر زیبایی طبیعتش از آن با نام عروس زاگرس نیز یاد میشود و دره ارغوان یکی از مکانهای تفرجی و دیدنی شهر ایلام است که با فاصله پنج کیلومتر در شمال ایلام قرار گرفته است.
هرساله همزمان با فصل بهار و بخصوص اردیبهشت ماه، دره ارغوان ایلام به اوج زیبایی رنگها در طبیعت تبدیل می شود و ارغوانهای این دره و طبیعت بکر، زیبایی خاصی به منطقه بخشیده است.
دره ارغوان یک دره پر آب و بسیار دیدنی پوشیده از بوته های ارغوان است.
این دره که از دیرباز به واسطه وجود بوته های بسیار زیاد ارغوان بسیار معروف است، امروزه کمتر مورد توجه دوستداران و علاقمندان به طبیعت قرار میگیرد.
دره ارغوان در مسیر روستای کلاته آهن قرار گرفته است و یکی از مناطق حفاظت شده در استان ایلام است که درختان ارغوانی آن در محدوده 160هکتار از این دره رویش دارند.
این دره زیبا مملو از درختانی با شکوفه ها و برگهای ارغوانی است که در میان درختهای بلوط و زالزالک به گونه بسیار حیرت آوری چشم را خیره می کند.
درآمیختن زنگهای مختلف درختان شکوه خاصی به این منطقه بخشیده است و آن را به اوج زیبایی تبدیل کرده است.
ارغوان نام فارسی درختی است که در انگلیسی با نام Judas Tree آنرا میشناسند. نام علمی این گیاه cercis siliquastrum است و به یونانی به آن sixia میگویند.
ارغوان درختی است از خانواده پروانه آسا و از مشخصات بارز آن این است که این درخت در اول بهار می روید و دارای گلهای نیام که از مشخصه این تیرهاست میباشد و گلهای آن زودتر از برگهای آن در می آید و دارای شاخههای متقابل است. بلندی آن گاهی به ۱۲ متر هم میرسد، اما بیشتر به صورت درختچه است.
برگهای ارغوان به شکل قلب، بدون کرک و دارای کنارههای صاف است. گلهای این درخت در اوایل بهار، در گروه های۳ تا۶ تایی، روی شاخهها و حتی روی ساقه اصلی، پیش از رشد برگها پدید میآیند و چون عده آنها بسیار زیاد است، منظره زیبایی به درخت میدهد.
مزه گل ارغوان ترش و نسبتاً مطبوع است از این رو در بعضی از کشورها گل ارغوان را همراه سالاد میخورند یا در بعضی از غذاها میریزند.
ارغوان در خاکهای آهکی پرقوت بهتر رشد میکند و در برابر خشکی مقاوم است و به تابش مستقیم نور خورشید نیاز دارد.
به هر روی استان ایلام در اردیبهشت ماه هر سال طبیعت زیبا و جذابی دارد اما بدلیل ناشناخته ماندن آن در بین گردشگران هنوز نتوانسته مشتاقان طبیعت را به خود جلب کند و لازم است در این زمینه علاوه بر تبلیغات رسانه ای، زیرساختها توسط مسئولان مربوطه فراهم شود.
