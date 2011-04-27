وزیر ارشاد مهمان ‌ویژه برنامه روز معلم در شبکه آموزش

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با دعوت از بازیگران سینما و تلویزیون که در بحث آموزش نقش موثری داشتهاند وزمانی آموزگاری بودهاند، جشنی را به پا میکند.
دعوت از بابای یک مدرسه و نشستن پای خاطرات او و پخش نماهنگ و مستندهای در ارتباط با روز معلم از آیتمهای ویژه این برنامه خواهد بود.
همچنین دوربین این برنامه زنده به کلاس آموزشی پروفسل پرویز کردوانی میرود و نحوه تدریس و تجربههای او را به تصویر میکشد.
برنامه ویژه "صبحی دیگر" به تهیهکنندگی رامین موسوی ملکی و کارگردانی محمدرضا درخشان هر روز ساعت 9:30 از شبکه آموزش پخش میشود.
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