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۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۰۹

وزیر ارشاد مهمان ‌ویژه برنامه روز معلم در شبکه آموزش

وزیر ارشاد مهمان ‌ویژه برنامه روز معلم در شبکه آموزش

برنامه زنده "صبحی دیگر" در ویژه برنامه مناسبتی خود در روز معلم میزبان وزیر ارشاد به عنوان یکی از مدرسان آموزشی کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با دعوت از بازیگران سینما و تلویزیون که در بحث آموزش نقش موثری داشته‌اند وزمانی  آموزگاری بوده‌اند، جشنی را به پا می‌کند.

 دعوت از بابای  یک مدرسه و نشستن پای خاطرات او و پخش نماهنگ و مستندهای در ارتباط با روز معلم از آیتم‌های ویژه این برنامه خواهد بود.

همچنین دوربین این برنامه زنده به کلاس آموزشی پروفسل پرویز کردوانی می‌رود و نحوه تدریس و تجربه‌های او را به تصویر می‌کشد.
 
برنامه ویژه "صبحی دیگر" به تهیه‌کنندگی رامین موسوی ملکی و کارگردانی محمدرضا درخشان هر روز ساعت 9:30 از شبکه آموزش پخش می‌شود.
 
کد مطلب 1298729

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