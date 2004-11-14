عراق براي اولين آزمون دمكراسي تاريخ خود آماده مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، احزاب سياسي عراق براي برگزاري اولين انتخابات آزاد چند دهه اخير عراق به رغم حملات خونين براي مانع تراشي و جلوگيري از برگزاري آن آماده مي شوند.



عبدالحسين هنداوي رئيس هيات عالي اجرايي و نظارت بر انتخابات عراق در گفتگو با رويترز از ثبت نام بيش از 60 حزب براي مشاركت در انتخابات ماه ژانويه خبر داد.



به گفته وي اين احزاب كه اكثرا احزاب نوپايي هستند نام خود را در مدت دو هفته اي كه براي ثبت نام معين شده است ، در دفتر هيات عالي ثبت كرده اند. وي پيش بيني كرد كه تعدادي بيشتر از احزاب و گروه هاي عراقي در آخرين هفته ثبت نام به اين هيات مراجعه كنند.

هنداوي با ابراز اطمينان به موفق برگزار شدن انتخابات آينده عراق گفت : ما بي نهايت نسبت به اين امر خوش بين هستيم هر چند اين واقعيت را كه با مشكلات فراواني نيز روبرو خواهيم شد درك مي كنيم.



به گفته وي ، مردم عراق خواهان يك حكومت مشروع و قانوني هستند ومي خواهند اين انزوا و جدايي از جامعه بين الملل كه بيش از 5 دهه آن را تحمل كردند پايان يابد.



دولت اياد علاوي و آمريكا تعهد داده اند براي مهيا كردن زمينه برگزاري انتخابات درموعد مقرر آن تمام شورشيان و مردان مسلح كه به دنبال مانع تراشي در مقابل آن هستند را سركوب و نابود كنند.



به گفته هنداوي تاكنون حدود 14 ميليون تن از افراد واجد شرايط راي دادن درعراق ثبت نام كرده اند كه اين ثبت نام بر اساس كالابرگهاي كالاهاي اساسي مربوط به زمان حكومت صدام ديكتاتور سابق صورت گفته است.



وي پيش بيني كرد با ثبت نام عراقي هاي مقيم خارج تعداد ثبت نام كنندگان براي شركت در انتخابات عراق به 15 ميليون تن برسد .



به گفته وي حدود 40 هزار مركز اخذ راي كه هر كدام براي 550 هزارراي دهنده عراقي اختصاص يافته است، در سراسر عراق انتخابات را پوشش مي دهند و اين حداكثر اقدام براي تسهيل مقابله با تقلب و كاهش ازدحام براي تشويق راي دهندگان به مشاركت است .



به گزارش مهر، به گفته وي ، تبليغات انتخاباتي نيز از 15 دسامبر (25 آذر ) آغاز خواهد شد .هيات عالي اجرايي ونظارت بر انتخابات هيچ دخالتي در مسائل امنيتي ندارد زيرا اين امر وظيفه دولت عراق است .



مردم عراق بايد در انتخابات ماه ژانويه 275 نماينده مجلس ملي خود را انتخاب كنند ، كرسي هاي اين پارلمان بر اساس آرايي كه احزاب عراقي اعم از شيعه ، سني ، كرد، مسيحي و تركمن بدست مي آورند به آنها اختصاص خواهد يافت



تنها يك هفته ديگر به ثبت نام احزاب و گروه هاي سياسي عراق براي مشاركت در انتخابات باقي مانده است.



رويترز نوشت : اقليت سني عراق كه از حملات بي وقفه آمريكايي ها به فلوجه به خشم آمده اند تهديد به تحريم انتخابات كرده اند.



با وجودي كه اهل سنت اقليت را درعراق تشكيل مي دهند اما آنها طي ساليان طولاني حكومت صدام سني مذهب از وضعيت بهتري نسبت به اكثريت يعني شيعيان برخوردار بودند و حكومت را در اختيار داشتند .



به گزارش مهر رويترز نوشت : عراق پس از حكومت انگليسي ها و پادشاهي عراقي در سال 1958 ميلادي به جمهوري تبديل شد و هيچ مجال و زمينه براي انتخاب آزاد مردم در انتخابات سال 1958 وجود نداشت كه همين امر باعث شد پارلماني كاملا طرفدار خاندان حاكم بوجود آيد.



پس از آنكه صدام در سال 1979 ميلادي قدرت را به چنگ آورد تا زمان سرنگوني حكومت ديكتاتوري اش در سال 2003 هرگز انتخابات آزاد وواقعي برگزار نشد و هر بار انتخابات كاملا نمايشي و فرمايشي براي تجدد حكومت وي بدون اينكه رقيبي داشته باشد، برگزار مي شد.



به عنوان مثال در سال 2002 ميلادي يك سال پيش از سقوط مسئولان رژيم صدام اعلام كردند صدام تمام 11 و نيم ميليون راي عراقي ها شركت كننده در انتخابات يعني صد درصدآرا را بدست آورده است.

