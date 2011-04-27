ردپای بیگانگان در ناآرامی های سوریه/ تصاویر عوامل و تسلیحات کشف شده

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه اعترافات یکی از اعضای هسته تروریستی افراطی در درعا واقع درجنوب کشور را پخش کرد که طی آن به دریافت سلاح و پول از گروههای افراطی برای ایجاد آشوب و کشتن نیروهای امنیتی و ارتش و شهروندان بیگناه در سوریه اعتراف می کند.

تلویزیون سوریه همچنین تصاویری از سلاحهای خودکار تیربار و کلتهای کمری و مقادیر زیادی مهمات را که از افراد مسلح به دست آمده است، پخش کرد.



این رسانه همچنین اعلام کرد در شهر جبله، اعضای یک گروه تروریستی افراطی که به سوی شهروندان تیراندازی می کردند، دستگیر شدند.

شهر درعا در جنوب سوریه منطقه ای شبه مرزی است که کنترل ورود و خروج اتباع مختلف از آن برای دولت دمشق چندان کار ساده ای نیست. آنچنان که دیده شده در این روزها بیشترین کمیت تسلیحات کشف شده در این منطقه بوده است.



تحلیلگران سیاسی معتقدند تمرکز ناآرامیهای سوریه در بخشهای جنوبی این کشور شائبه دخالتهای خارجی در این کشور را تقویت می کند. بر این اساس، در روزهای اخیر اکثر ناآرامیهای سوریه در شهرهای درعا، دوما و بانیاس تمرکز داشته است.

تصویر چند تروریست دستگیر شده در درعا





"بشار اسد" اخیرا در یک سخنرانی حساب مردم درعا را از کسانی که در این شهر دست به نا آرامی می زنند جدا دانسته بود و بر لزوم تلاش همگان برای خاموش کردن آتش فتنه تاکید ورزیده بود.

تصویر سلاحها و مهمات کشف شده از عوامل آشوب در سوریه



دومین شهری که در این روزها اخبار ناآرامیهای سوریه بیشتر از آن به گوش می رسد شهر بانیاس است. این شهر زادگاه "عبدالحلیم خدام" مشاور سابق خاندان اسد است که در سالهای اخیر به اصلی ترین جریان اپوزیسیون علیه رئیس جمهور سوریه تبدیل شده است.



اعضای هسته تروریستی دستگیر شده



با توجه به گزارشهایی که در زمینه تجهیز تسلیحاتی مخالفان اسد در بانیاس توسط خدام منتشر شده است، افزایش موج ناآرامیها در این شهر نیز دور از ذهن نیست.





سرهنگ عبدو خضر التلاوی که در ناآرامیهای اخیر به همراه فرزندانش کشته شد

البته در روزهای اخیر گزارشهای موثقی درباره دخالت برخی از جریانات لبنانی در تحولات سوریه منتشر شده است که با توجه به اسناد ویکی لیکس تصدیق آنها زیاد سخت نیست. جایی که اسناد ویکی لیکس نشان می دهد جریان "سعد حریری" از قریب به شش سال پیش در صدد کنار زدن بشار اسد از حکمرانی در سوریه بوده است.

این در حالی است که به نظر تحلیلگران منطقه ای ورود عوامل تروریستی و تجهیز تسلیحاتی مخالفان بشار اسد توسط جریانهای مشکوک خارجی در نهایت بر مردم سوریه روشن خواهد شد و این ناآرامیها که موج اصلی آن در مناطق جنوبی متمرکز و در دیگر شهرها دیده نمی شود به زودی به پایان می رسد.