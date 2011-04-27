بدهی خارجی ایران 22 میلیارد دلار اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان بدهی های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور در پایان آذرماه سال 89 معادل 22 میلیارد و 75 میلیون دلار بوده است که نسبت به پایان آبان ماه همین سال تغییری نشان نمی‌دهد.

این در حالی است که این رقم در پایان فروردین سال گذشته 21.6 میلیارد دلار، اردیبهشت ماه 20.9 میلیارد دلار، در خردادماه 20.7 میلیارد دلار، در تیرماه 21.5 میلیارد دلار، در مردادماه 21.8 میلیارد دلار، در شهریورماه 22.1 میلیارد دلار و در مهرماه 22.6 میلیارد دلار گزارش شده است.

از 22 میلیارد و 75 میلیون دلار کل بدهی خارجی ایران، 10 میلیارد و 627 میلیون دلار بدهی کوتاه مدت و 11 میلیارد و 447 میلیون دلار بدهی میان و بلند مدت بوده است.