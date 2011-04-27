شرکتهای بالادستی وزارت نفت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه و در ادامه بررسی بخش های درآمدی بودجه سال 1390 ، بند 12 این لایحه را که درباره رابطه مالی دولت با وزارت نفت است مورد بررسی قرار داده و قسمت نخست جزء "خ" این بند را حذف کردند.

احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده حذف این قسمت از بند 12 گفت: بر اساس سیاست های کلی اصل 44 و قانون برنامه چهارم استفاده بخش های بالادستی وزارت نفت از منابع صندوق توسعه ملی مجاز نبوده و از آنجایی که شرکتهای فعال در بخش های بالادستی وزارت نفت دولتی هستند، نمی توانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نمایند.

قادری نماینده شیراز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: منظور از گنجاندن این قسمت در لایحه بودجه استفاده شرکت های خصوصی طرف قرارداد با بخش های فعال در صنایع بالادستی وزارت نفت بوده و با اصلاحاتی می توان این بند را از نظر مغایرت با برنامه چهارم توسعه و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری رفع کرد.

در خلال بررسی این بند انصاری عضو کمیسیون اقتصادی نیز اخطار بند 22 سیاست های کلی اصل 44 را مبنی بر مغایرت این بخش با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری داد که این اخطار از سوی رئیس مجلس وارداعلام شد.

در نهایت پس از رای گیری از نمایندگان برای حذف قسمت نخست جزء "خ" از بند 12 این حذف تصویب شد .