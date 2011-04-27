17 نقطه پرحادثه در استان زنجان ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غلامرضا سقندلی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت ایمن سازی جاده های استان تصریح کرد: اصلاح و رفع 17 نقطه پرحادثه در سطح استان از جمله پروژه هایی است که این اداره کل در دست اقدام و اجرا دارد.

وی افزود: تعدادی از این پروژه ها زودبازده بوده و عملیات اجرایی بخشی از آنها نیز بصورت نیمه تمام از سال گذشته ادامه دارد یا در دست مطالعه است که در سال جاری بخشی از این پروژه ها مورد بهره برداری قرار می گیرند.

سقندلی خاطرنشان کرد: تعریض و ساماندهی کیلومتر 30-10 محور پلیس راه - سه راهی طارم - سه راهی سلطانیه، عملیات تکمیلی احداث تقاطع غیرهمسطح ورودی ابهر از آزادراه زنجان - قزوین، تقاطع غیرهمسطح نورین در شهرستان ابهر، عملیات تکمیلی، ساماندهی و تعریض ورودی شهر هیدج، عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح سه راهی طارم، ساماندهی و تعریض ورودی شهر صایین قلعه و نصیرآباد در محور ترانزیت زنجان - تاکستان، احداث تقاطع غیرهمسطح سه راهی سلطانیه در جاده ترانزیت زنجان - تاکستان، تعریض و ساماندهی و رفع نقاط پرحادثه کیلومتر 7-10 محور پلیس راه - سه راهی آمادگاه در جاده زنجان - میانه، احداث تقاطع غیرهمسطح سه راهی بویین در محور ترانزیت زنجان - ابهر از مهمترین برنامه های این اداره کل است.

مدیر کل راه وترابری استان زنجان افزود: احداث تقاطع غیر همسطح دانشگاه زنجان وسه راهی نیک پی در محور زنجان - میانه، ساماندهی، تعریض و اصلاح و تثبیت ترانشه های سنگی گردنه سعیدآباد کیلومتر 55-60،عملیات تکمیلی محور پلیس راه زنجان - ابهر، ساماندهی نقاط پرحادثه حصار، آبی سفلی و زرین رود در محور سلطانیه- قیدار- همدان و ساماندهی 10 نقطه پرحادثه زودبازده دیگر شامل روشنایی، احداث رمپ و حفاظ و... از جمله اقداماتی است که در جهت ایمن سازی محور های استان از سال گذشته آغاز شده یا در سال جاری شروع خواهند شد.