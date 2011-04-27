اقدامات خوبی در مسیر توسعه والیبال قم صورت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدرضا داورزنی شامگاه سه‌شنبه در مجمع انتخابات هیئت والیبال استان قم تصریح کرد: پیش از برگزاری مجمع نشستی با مدیرکل تربیت بدنی داشتیم که در آن راه‌کارهای توسعه والیبال قم از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت که انشاءالله اثر آن را در آینده خواهیم دید.



وی با بیان این مطلب اظهار داشت: از اینکه قم این ظرفیت و توانمندی را دارد که نوجوانان و جوانان آینده‌دار والیبال این استان در تیم‌های ملی رده‌های پایه کشور حضور پیدا کنند خوشحالم زیرا این مهم در آینده می‌تواند به توسعه بیش از پیش والیبال قم بیانجامد.



مردان والیبالیست قم در لیگ دسته اول کشور



داورزنی با تمجید از اقداماتی که در راستای توسعه والیبال قم صورت گرفته است، ابراز داشت: در حال حاضر بخش آقایان با توجه به منابع و امکاناتی که والیبال قم دارد، از شرایط خوبی برای حضور در مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور برخوردار است و فدراسیون نیز از این قضیه حمایت می‌کند.



والیبال بانوان قم در لیگ برتر کشور



رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه در چند سال اخیر به خوبی متوجه رشد و پیشرفت والیبال قم در بخش بانوان شده‌ام، اظهار داشت: در واقع الان والیبال بانوان یک گام از والیبال آقایان در قم جلوتر حرکت می‌کند و این ظرفیت نیز در والیبال بانوان قم وجود دارد که در لیگ برتر فصل آینده کشور حضور یابد.



داورزنی افزود: سیاست فدراسیون والیبال این است که در آینده‌ای نزدیک شرایط فراهم شود که استان‌های دارای ظرفیت و برخوردار از حمایت بخش خصوصی و البته دارای نیروهای مستعد، در لیگ‌ برتر والیبال باشگاه‌های کشور حضور پیدا کنند کاری که به توسعه والیبال در تمام نقاط کشور کمک می‌کند.



بررسی دلایل انصراف تیم‌های لیگ برتری



رئیس فدراسیون والیبال از بررسی دلایل انصراف تیم‌های لیگ برتر از ادامه رقابت‌های لیگ برتر والیبال خبر داد و اظهار داشت: تیم‌هایی مانند ابومسلم مشهد و هیئت ارومیه البته به خاطر اینکه مسئولان آنها اعلام کردند که بازیکنان انگیزه لازم برای ادامه بازی‌ها در مرحله رده‌بندی را ندارند، از لیگ کنار رفتند اما همین موضوع هم در فدراسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

