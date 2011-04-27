اسرائیل نگران بیداری ملت های اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرای اردن امروز درمطلبی با عنوان " تغییر خاورمیانه به نفع چه کسی است!" می نویسد: آمریکا امروز بدون درنظر گرفتن هیچ یک از ابعاد استراتژیکی و اخلاقی دست به حمایت مالی از اسرائیل می زد تا این رژیم را در ساخت شهرک ها و گسترش آن حمایت کند.

الرای ادامه می دهد: اسرائیلی ها با ترس و واهمه، روابط آمریکا با جهان عرب را در سایه این واقعیت که عربستان برای آمریکا منبع اصلی نفت به شمار می رود زیر نظر دارند.

این روزنامه عرب زبان همچنین درادامه اشاره به حمایت های کورکورانه و بی چون چرای آمریکا از رژیم صهیونیستی خاطرنشان می کند: قرارگرفتن آمریکا درکنار اسرائیل طی جنگ 6 روزه سال 1967 تاثیر بسیارزیادی برای اسرائیلی ها در بهره گیری از این جنگ داشت هرچند که بیشتر کشورهای جهان مخالف این جنگ بودند و نتیجه اش هم اشغال اراضی فلسطین و برخی از اراضی کشورهای عربی شد.

"خالد العموش" نویسنده این مقاله درادامه تاکید می کند: منافع اسرائیل زمانی محقق می شود که اعراب را ضعیف ببیند که هیچ قدرتی ندارند و با یکدیگر درگیری هستند و اختلاف دارند.

اسرائیلی ها ادعا می کنند که فراهم نمودن امنیتشان موجب عقب نشینی آنان از برخی از سرزمین های فلسطینی و در نتیجه انجام مذاکرات به منظور تشکیل کشور مستقل فلسطین می شود اما حقیقت درگیری و نزاع عربی - اسرائیلی و جنگ هایی که اسرائیل با کشورهای مجاور سرزمین های اشغالی طی 60 سال گذشته به راه انداخت همه و همه عکس این ادعاها را تایید می کند و حاکی از این موضوع است که بیشتر اسرائیلی ها به محقق شدن صلح با فلسطینی ها و کشورهای مجاورشان رغبتی ندارند.

الرای درپایان خاطرنشان می کند: آمریکا اعلام کرده که درتلاش برای محقق کردن دموکراسی و آزادی در کشورهای عربی است، اما اسرائیلی ها خوب می دانند این ادعا به حقیقت نمی پیوندد و براین باورند که منافع اسرائیل تنها با زور و تکیه بر آمریکایی که تمایل به سیطره بر خاورمیانه را دارد، محقق می شود.