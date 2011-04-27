فرهنگ سازی مهمترین راه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حسین جنگ روی صبح چهارشنبه در نشست اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه گفت: مباحث مربوط به عفاف و حجاب هر سال با نزدیک شدن به فصل گرما مطرح می شود.

وی افزود: انتظار از مسئولان به ویژه وزارت علوم این است که این مساله نه تنها در زمان حاضر، بلکه برای همیشه جدی گرفته، و راههایی برای حل آن بیندیشند.

وی اظهار داشت: در این راستا، فعالیت های خوبی نیز در دانشگاه ها در زمینه ترویج فرهنگی و الگوسازی صورت گرفته که برپایی نشستهای تحلیل و بررسی، نمایشگاه ها و همایش های حجاب و عفاف و فرهنگ سازی در میان قشر دانشجو از آن جمله است.

جنگ روی با بیان اینکه خطر گسترش بی حجابی کمتر از خطرات ناشی از سیگار و استعمال مواد مخدر نیست، گفت: سقوط فرهنگی و اخلاقی جامعه از جمله خطرناک ترین نتایج جدی نگرفتن مباحث مربوط به پوشش اسلامی و شایسته در جامعه است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان تاکید کرد: رسانه های کشور با اطلاع رسانی مناسب می توانند نقش بسیار موثری ایفا کنند.

به گفته وی، این گونه مسائل را باید همزمان از ریشه و از سرشاخه رصد کرد و در این خصوص، نقش دستگاههای نظارتی در دادن تذکرات ضروری، جلوگیری از عرضه لباس های نامناسب در مراکز فروش و در مجموع، ایفای امر به معروف و نهی از منکر بی تردید مهم است.

وی با تاکید بر اینکه نباید با این گونه مسائل مقطعی برخورد شود، گفت: آغاز ریشه های حجاب را باید در محیط خانواده و پرورش افراد جستجو کرد.

به گفته وی، اگر در خانواده، تفکر حجاب و علل و ضرورت آن برای اعضا و فرزندان بخوبی و به صورت منطقی تشریح شود، خانواده که اصلی ترین عنصر تشکیل دهنده اجتماع است، خود و هم اجتماع را بیمه می کند.

جنگ روی تصریح کرد: پس از اطلاع رسانی به افراد و بیان دلایل و ریشه ها و نتایج زیان بار رعایت نکردن حجاب در جامعه، باید در صورت لزوم از قوانین جزایی در این رابطه کمک گرفت و کسانی که هنجارهای جامعه را در نظر نگرفته و از آنها عدول می کنند، به هر حال باید نتایج اعمال خود را ببینند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان افزود: تشکیل اتاق های فکر و نقد و بررسی در این خصوص و زمینه سازی و ارائه الگوی مناسب و جایگزین برای جوانان از مهمترین موضوعات است که می توان با طرح و ارائه پوشش های مناسب یکسان برای دانشگاه ها آن را عملی کرد.

وی اظهار داشت: فرهنگ سازی و انجام فعالیت های فرهنگی و امور قضایی لازم باید به موازات هم در جامعه انجام و اجرایی شود تا شاهد گسترش فرهنگ ارزشمند پوشش اسلامی و عفاف و حجاب در جامعه باشیم.