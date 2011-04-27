محمد مایلی کهن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: بازی ما مقابل پیکان اهمیت بسیار بالایی دارد و تلاش می‌کنیم با ارایه یک بازی جوانمردانه در زمین خومان هر سه امتیاز این دیدار را کسب کنیم.

وی با بیان اینکه تلاش بیشتر و ارایه بازی هدفمند در نتیجه این دیدار تعیین کننده خواهد بود، اظهار داشت: به بازیکنانم اهمیت این دیدار را گوشزد کرده ام و امیدواریم با اجرای برنامه‌هایی که مد نظر داریم بتوانیم از این مسابقه حساس سربلند خارج شویم.

مایلی کهن با بیان اینکه در این مسابقه سعید یوسف زاده را به دلیل محرومیت در اختیار نداریم اظهار داشت: بازیکن ما در بازی هفته گذشته مقابل مس کرمان و پس از پایان مسابقه در حالی که بازی را واگذار کرده بودیم بی گناه سه اخطاره شد و در بازی مهم با پیکان این بازیکن را در اختیار نداریم. البته چنین محرومیت‌هایی از ابتدای فصل بارها اتفاق افتاده و به تیم ما که موجودیت محدودی دارد لطمه زده است.

سرمربی تیم فوتبال سایپا با اشاره به حوادث دیدار دو هفته گذشته با فولاد خوزستان و اشتباهات تاثیرگذار داوری در این دیدار اظهار داشت: در این مسابقه اشتباه داوری تیم ما را از هم پاشاند و در صحنه‌ای که دروازه ‌بان فولاد باید از زمین اخراج می‌شد داور به سادگی از خطای او چشم پوشی کرد و درست در صحنه دیگر به ابراهیم صادقی روی خطای معمولی اخطار داد و او را سه اخطاره کرد و باعث شد تیم ما به لحاظ روانی عصبی شود و تمرکز خود را از دست بدهد.

مایلی کهن تصریح کرد: نمی دانم چه دلیلی داشته که کمیته داوران در اغلب بازی‌ها آقای صالحی را برای قضاوت تیم ما انتخاب کرده است. برای من جای سئوال دارد که چرا باید یک داور درطول یک فصل سه، چهار مسابقه ما را قضاوت کند. من صالحی را به خاطر اشتباهی که در بازی با فولاد مرتکب شد هرگز نمی‌بخشم. هر چند همواره به داوران احترام گذاشتم و اعتقاد دارم اشتباهات داوری هم جزئی از مسابقه است اما اشتباه او در این مسابقه غیر قابل گذشت بود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در فصل جاری مسایل بسیاری در نتایج تیم سایپا تاثیرگذار بودند، گفت: امسال خیلی اذیت شدیم. من اعتقاد دارم بضاعت تیم ما بیش از اینها بود. ما بیشترین همکاری را با فدراسیون فوتبال و تیم امید کردیم و حتی علی زینالی بازیکن ثابت تیم ما در اردوی تیم امید مصدوم شد ولی حتی یک نفر از فدراسیون سراغی از او نگرفت و نزدیک به 5 ماه است او را در اختیار نداریم .

مایلی‌کهن اضافه کرد: علاوه بر این امسال اغلب داوران جوان را برای تیم ما آزمایش کردند که با تمام احترام به داوران فوتبال کشور اعتقاد دارم اگر کمیته داوران قصد استفاده از داوران جوان را دارد باید در کنار آنها از کمک داوران با تجربه استفاده کند.

وی در خصوص شناختش از تیم پیکان اظهار داشت: پیکان از بازیکنان خوبی تشکیل شده. این تیم درنیم فصل هم بازیکنان خارجی جدیدی را به نفرات خود اضافه کرد و توانست نیروی خود را بازسازی کند. علاوه بر این تیم با هدایت مربیان خوبی به این جا رسیده که آقای احمدزاده، علی دوستی و ضیایی همگی در این تیم زحمات زیادی کشیدند و اعتقاد دارم جایگاه فعلی در حد تیم خوب پیکان نیست.

سرمربی تیم فوتبال سایپا با بیان اینکه علاوه بر دیدار با پیکان دو مسابقه حساس دیگر هم مقابل تراکتورسازی و سپاهان در تبریز و کرج پیش رو داریم، تصریح کرد: امیدوارم با کسب سه امتیاز دیدار با پیکان با استرس کمتر و روحیه بهتری به مصاف تراکتورسازی و سپاهان برویم چرا که این دو مسابقه هم در سرنوشت تیم ما در لیگ بسیار تعیین کننده است و نقش بسزایی در ماندن ما در لیگ برتر دارد.

وی در بخش پایانی سخنان خود در خصوص خبرانتخاب علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی تیم فوتبال امید اظهار داشت: به هر حال شرایط تیم امید بسیار سخت و نگران کننده است اما خوشحالم که یک مربی ایرانی که سالها سابقه حضور در تیم ملی را داشته برای این مسئولیت انتخاب شد. او به شرایط روحی و فنی بازیکنان امید آشنایی دارد و بهتر می‌تواند تیم را برای حساس و حذفی با عراق آماده کند.

مایلی کهن در پاسخ به این سئوال که آیا تیم امید زمان را برای آمادگی دست نداده است، گفت: به نظر من رسانه‌ها بیش از اندازه شلوغ می‌کنند. بر فرض که سرمربی تیم امید چند ماه قبل انتخاب می‌شد آیا با وجود فشردگی لیگ این تیم می توانست اردو و تمرین خاصی برگزار کند ؟

وی تصریح کرد:‌ به نظر من بازیکنان تیم امید مشخص هستند و در حال حاضر نیز در لیگ برتر در شرایط آمادگی قرار داند و سرمربی امید با چند تغییر همان نفرات بازی‌های آسیایی گوانگجو را به اردو دعوت خواهد کرد تا تنها هماهنگی تیمی لازم را بین آنها ایجاد کند.

دیدار تیم‌های فوتبال سایپای البرز و پیکان قزوین روز جمعه 9 اردیبهشت با قضاوت محسن ترکی در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار خواهد شد.