اعلام نرخ جدید انواع نان در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مفید غلامی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: شورای آرد و نان استان سمنان نرخ جدید انواع نان در این استان را تصویب کرد.

وی با بیان اینکه این نرخ ها از امروز در نانوایی های استان سمنان اعمال شده است، گفت: با توجه به افزایش نرخ گندم از کیلویی 250 تومان به 360 تومان شورای آرد و نان نرخ نان تولیدی در این استان را بررسی و قیمت های جدید را تصویب و اعلام کرد.

وی با بیان اینکه اعضای شورای آرد ونان تلاش کرده اند مناسب ترین قیمت را برای نان در این استان تعیین و اعلام کنند، گفت: قیمت نان سنگک از 300 تومان با آرد 419 تومان، وزن نان 550 گرم و سبوس گیری 10 درصد به 400 تومان رسید.

وی با بیان اینکه نان بربری از 175 تومان با با آرد 443 تومان ، وزن نان 480 گرم و سبوس گیری 18 درصد250 تومان اعلام شد، گفت: نان لواش نیز از 70 تومان به 100 تومان با آرد 433.5 تومان و وزن چانه 200 گرم با سبوس گیری 15 درصد افزایش یافت.

به گفته وی، نان تافتون نیز از 125 تومان با آرد 443 تومان وزن چانه 350 گرم و سبوس گیری 18 درصد به 175 تومان رسید.

معاون برنامه ریزی استانداری سمنان با بیان اینکه نرخهای جدید از سوی فرمانداریها اعلام می شود، ابراز امیدواری کرد: با ارتقای کیفیت نان و رعایت صرفه جوئی مردم در استان سمنان نان با کیفیتی را برای مصرف دریافت کنند.