درهای بهشت بهاری کرج به روی عموم گشوده شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، پنجمین بازدید عمومی از جاذبه های دیدنی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج همزمان با بهار طبیعت و سبز شدن درختان این مجموعه زیبا صبح جاری آغاز شد.

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران یکی از قدیمی ترین دانشگاه های کشور است که به دلیل برخورداری از فضای سبز زیبا و درختانی با قدمت زیاد و نیز دارا بودن عمارتهای قدیمی و موزه جانورشناسی یکی از جاذبه های دیدنی کرج به شمار می رود.



چند سالی است که همزمان با فصل بهار و در اردیبهشت ماه برای پنجمین بار درهای این دانشکده بر روی عموم مردم و طبیعت دوستان باز می شود تا بتوانند از زیباییهای بهار در این باغ دانشگاه زیبا لذت ببرند.



در برنامه بازدید عمومی این دانشگاه علاقمندان می توانند از موزه جانورشناسی، دانشکده منابع طبیعی، مزارع گیاه شناسی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ، پارک علم و فناوری پردیس و ... بازدید کنند.



آشنایی با رشته های دانشگاهی مرتبط با کشاورزی از دیگر اهداف برگزاری این بازدید عمومی است که با همکاری پارک علم و فناوری پردیس کشاورزی کرج برگزار می شود.



در این برنامه بازدید کنندگان می توانند از غرفه گروههای آموزشی و شرکتهای فناور و فعال در بخشهای مختلف کشاورزی به منظور آشنایی با مساغل بخش کشاورزی بازدید کنند.



برنامه بازدید از این دانشگاه دو نوبت در سال برگزار می شود.



عموم علاقمندان می توانند امروز و فردا از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج واقع در میدان شاه عباسی، بلوار امامزاده حسن، روبروی مصلای امام خمینی، درب غربی دانشگاه از ساعت 9 تا 16 بازدید کنند.