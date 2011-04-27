۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۲۱

محصول پیاز کشاورزان خرید تضمینی می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس تعاون روستایی جنوب کرمان از آغاز خرید تضمینی محصول پیاز این منطقه برای کنترل قیمت این محصول خبر داد.

غلامرضا میر کهنوج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: پس از آغاز برداشت محصول پیاز سال جاری و افت قیمت محصول برای حمایت از کشاورزان این محصول خرید تضمینی می شود.

وی تصریح کرد: خرید تضمینی در دو مرکز و تنها از محصول بسته بندی شده و سالم انجام می شود.

رئیس تعاون روستایی جنوب کرمان افزود: کشاورزان باید برای فروش محصول معرفی نامه از مراکز خدمات کشاورزی منطقه ارائه دهند.

وی ادامه داد: قیمت خرید تضمینی این محصول 90 تومان برای هر کیلو محصول است که این نرخ نیز از سوی وزارتخانه تعیین شده است.

پس از افت قیمت شدید محصول پیاز تعرفه صادراتی این محصول نیز در هفته گذشته صفر تعیین شد اما همچنان کشاورزان در خصوص نرخ خرید تضمینی محصول ابراز نگرانی می کنند.

