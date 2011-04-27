محصول پیاز کشاورزان خرید تضمینی می شود

غلامرضا میر کهنوج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: پس از آغاز برداشت محصول پیاز سال جاری و افت قیمت محصول برای حمایت از کشاورزان این محصول خرید تضمینی می شود.
وی تصریح کرد: خرید تضمینی در دو مرکز و تنها از محصول بسته بندی شده و سالم انجام می شود.
رئیس تعاون روستایی جنوب کرمان افزود: کشاورزان باید برای فروش محصول معرفی نامه از مراکز خدمات کشاورزی منطقه ارائه دهند.
وی ادامه داد: قیمت خرید تضمینی این محصول 90 تومان برای هر کیلو محصول است که این نرخ نیز از سوی وزارتخانه تعیین شده است.
پس از افت قیمت شدید محصول پیاز تعرفه صادراتی این محصول نیز در هفته گذشته صفر تعیین شد اما همچنان کشاورزان در خصوص نرخ خرید تضمینی محصول ابراز نگرانی می کنند.
