دکتر باقر لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاههای خارجی تبادلات شان در امور علمی و آموزشی با کشور ما تفاوت دارد از همین رو ما دنبال حضور در عرصه آموزش پزشکی با حفظ شرایط و توجه به شرایط کشور خودمان هستیم.

وی افزود: ما در عرصه آموزش پزشکی در پردیس بین‌المللی دانشگاه فعالیت جدیدی را ساماندهی کردیم و در همین راستا پذیرش دانشجوی خارجی در این پردیس آغاز شده است.

لاریجانی گفت: برای برنامه آموزشی دانشجویان خارجی با برخی از دانشگاههای معتبر دنیا در حال بحث و نقد و نظر هستیم که پس از به نتیجه رسیدن اعلام می شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که در بخش آموزش پزشکی پردیس بین الملل به طور جدی پیگیری می کنیم این است که زبان انگلیسی دانشجویان ایرانی ارتقا یابد تا در کنار دانشجویان خارجی، آموزش را فعال تر کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره اولویت پذیرش دانشجوی خارجی از کشورهای مسلمان منطقه گفت: در این زمینه مذاکراتی صورت گرفته است که پس از نهایی شدن اطلاع رسانی می شود.