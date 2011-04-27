اصغر کاردوست در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به بازی حساس تیم‌ راه و ترابری قم در آغاز مرحله پلی‌آف لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور برابر توزین الکتریک اظهار داشت: شرایط تیمی ما خوب است و بازیکنان از وضعیت مطلوبی بهره‌مند هستند.



وی با بیان اینکه بازیکنان راه و ترابری از نظر تاکتیکی و روانی در شرایط بسیار مطلوبی به سر می‌برند، افزود: از زمانی که بعد از تعطیلات نوروز تمرینات جدید را آغاز کرده‌ایم، مرتب تاکتیک‌های مربوط به بازی توزین الکتریک را مرور می‌کنیم تا مشکلات و موانعی را که منجر به باخت ما به آنها در مرحله گروهی شد از میان برداشته شود.



ملی‌پوش تیم بسکتبال راه و ترابری قم اظهار داشت: امروز تیمی کامل و بدون حاشیه هستیم که تنها انگیزه کسب پیروزی دارد، ضمن اینکه هنوز بازی برگشت هم در کار است و امروز تنها باید برای موقعیت بهتر در بازی برگشت کوشش و اهتمام جدی از خود نشان دهیم.



وی با اشاره به ضرورت کسب یک نتیجه مطلوب توسط این تیم در دیدار امروز برابر توزین الکتریک اضافه کرد: با توجه اینکه بازی برگشت در قم برگزار می‌شود، امروز می‌خواهیم با بهترین نتیجه میدان را ترک کنیم تا در دیدار روز شنبه در قم متحمل سختی زیادی برای صعود نشویم.



کاردوست تصریح کرد: در واقع باید تلاش کنیم تا از حاشیه امنیت لازم برای بازی برگشت در سالن شهید حیدریان قم برخوردار باشیم، چیزی که آرامش تیم را در دیدار برگشت افزایش می‌دهد و می‌توانیم با تکیه بر حمایت تماشاگران خوب قمی تیم توزین الکتریک را از پیش رو برداریم



وی با بیان اینکه توزین الکتریک نیز قطعا در این بازی برای برد به میدان می‌آید، اضافه کرد: توزین الکتریک نیز از انگیزه‌‌های خوبی برای پیروزی در این دیدار برخوردار است و اگر آنها بازی را واگذار کنند با توجه به اینکه بازی برگشت در قم خواهد بود، ممکن است وضعیت خوبی برای صعود نداشته باشند و به همین دلیل قطعاً با تمام توان به میدان می‌آیند.



ملی‌پوش تیم بسکتبال راه و ترابری قم تاکید کرد: ولی این موضوع از انگیزه‌های برد تیم راه و ترابری قم نیمی‌کاهد، کادر فنی ما در هفته گذشته تیم توزین الکتریک را خوب آنالیز کرده و حتی فیلم بازی آنها را کادر فنی به بازیکنان نشان داده‌اند تا نقاط ضعف و قوت آنها را شناسایی و در زمین مسابقه با آگاهی کامل از وضعیت توزین الکتریک مقابل حریف بازی کنند.



دیدار تیم‌های راه و ترابری قم و توزین الکتریک از دور رفت پلی آف رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 17

امروز در سالن کتابچی کاشان برگزار می‌شود.

