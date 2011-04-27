عاملان رها سازی دو بیمار ارتباطی با جامعه پزشکی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدشهاب ‌الدین صدر روز چهارشنبه در حاشیه ششمین کنگره بین‌المللی مراقبتهای ویژه پزشکی در پژوهشگاه نیرو در خصوص دو بیماری که توسط عاملان بیمارستان امام خمینی(ره) رها شده بودند اظهار داشت: رها شدن این دو بیمار در حال پیگیری است و پس از ثابت شدن جرم آنها برخورد صورت خواهد گرفت.

وی افزود: عاملان این کار هیچ ارتباطی با جامعه پزشکی نداشته‌اند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در مورد اینکه گفته می‌شود تعرفه ‌های پزشکی و آزمایشگاهی در برخی بیمارستانها به صورت خودسرانه افزایش یافته تصریح کرد: هیچکس حق این کار را ندارد و اگر تخلف صورت بگیرد وزارت بهداشت باید برخورد کند.

صدر درباره قانون تعرفه ‌گذاری خدمات پرستاری گفت: در این زمینه هنوز اقدامات خاصی انجام نشده است.