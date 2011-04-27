"برف روی شیروانی داغ" 24 میلیون فروش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم هم اکنون هفت سینما در تهران دارد و یکی از سالنهای آن که شاهد 3 است از استقبال زیادی برخوردار نیست به همین دلیل فروش اصلی "برف روی شیروانی داغ" از شش سالن به دست می آید. این فیلم شب گذشته در سینما آزادی به سانس فوق العاده رسیده و حدود شش میلیون تومان فروش کرده است.

فیلم " یکی از ما دو نفر" تهمینه میلانی با داشتن 9 سینما در تهران 350 میلیون و "زن ها شگفت انگیزند" مهرداد فرید با دو سینما تک سانس تا کنون 125 میلیون تومان فروش داتشه اند.

در "برف روی شیروانی داغ" شهاب حسینی، آنا نعمتی، هنگامه قاضیانی، کوررش تهامی، امیر حسین آرمان، فرخ نعمتی و خاطره حاتمی بازی می کنند. بهرام رادان، السا فیروز آذر، دانیال عبادی و... نیز از بازیگران "یکی از ما دو نفر" هستند.