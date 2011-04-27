مسئولان جدید هندبال ساحلی معارفه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از دو سال رکود رشته هندبال ساحلی و حتی تعطیلی مسابقات قهرمانی کشور و لغو اعزام های تیم های هندبال ساحلی به مسابقات آسیایی، فدراسیون هندبال در نشست صبح امروز خود با حضور مربیان و علاقمندان این رشته به بحث و بررسی در خصوص برنامه های آینده این رشته پرداخت.

در حاشیه این نشست ، مسئولین جدید کمیته هندبال ساحلی فدراسیون به طور رسمی معرفی شدند. با صدور حکمی از سوی کوزه گری رئیس فدراسیون هندبال، هادی خلیل به عنوان رئیس کمیته هندبال ساحلی و حسین آیین جمشید به دبیر کمیته ساحلی معرفی شدند.

همچنین علی حیات پور دبیر پیشین این کمیته از این پس به عنوان رئیس کمیته مسابقات ساحلی، محمد نقی ناری رئیس کمیته مربیان و آموزش و سلیمانی به عنوان رئیس کمیته داوران موظف به همکاری با مسئولان این رشته شده اند.

حسن افتخاری سرمربی تیم ملی هندبال ساحلی و خسرو ابراهیم زاده هم به عضویت کمیته ساحلی درآمدند.