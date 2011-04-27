توجه به موسیقی ایرانی معیار انتخاب گروه های دانشجویی بود

رضا مهدوی داور دومین جشنواره گروه نوازی دانشجویان سراسر کشور ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف داوری آثار ارسال شده به این جشنواره به خبرنگار مهر، گفت : با توجه به این موضوع که تبلیغات مناسبی در دانشگاه های کشور مبنی بر برگزاری این جشنواره صورت نگرفته بود سطح توانایی گروه های موسیقی که شرکت کرده بودند بسیار خوب بود و انتخاب اولیه گروه ها توسط دانشجویان صورت گرفت و از 30 گروه منتخب 18 گروه به مرحله دوم و در نهایت 8 گروه به مرحله نهایی برای اجرای برنامه های خود در تالار اندیشه از تاریخ 25 تا 29 اردیبهشت راه یافتند.

وی در پاسخ به این سئوال که معیار انتخاب گروه های موسیقی دانشجویی چه بود است گفت : میزان صدادهی گروه ها ،ترکیب سازها درکنارهم، پرهیز از نوآوری های بی مورد، چگونگی توجه به هنرموسیقی دستگاهی و همچنین سطح نوازندگی این گروه ها از معیارهای انتخاب بود و به جرات می گویم که قدرت نوازندگی گروه ها به اندازه ای بود که می توانستیم 14 گروه از بین 18 گروه انتخاب کنیم و اجراهایی برای آنها بگذاریم ولی متاسفانه شرایط مهیا نبود .

این داور در پاسخ به این سئوال که چرا قطعه انتخابی برای اجرای هریک از گروه ها در نظر نگرفته اید گفت : سطح بضاعت گروه های دانشجویی به لحاظ امکانات و سازها و نوازنده های در اختیار بسیار اندک است و نمی توان قطعه مشخصی را برای اجرا معین کرده بود برهمین اساس انتخاب آثار برعهده گروههای متقاضی بود و انصافا برخی از آثاری که ارائه داده بودند از حد انتظار داوران خارج بود و اجرای هریک از گروه ها در نوع خود کم نظیر بود و ما هم آثار را از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار دادیم و داوران نهایت تلاش خود را به خرج دادند تا انتخاب های عادلانه ای انجام دهند.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا جشنواره موسیقی گروه های دانشجویی سراسر کشور همزمان با هفتمین جشنواره موسیقی نواحی برگزار می شود گفت : برنامه ریزی برای برگزاری چنین جشنواره ای را از سال گذشته انجام داده بودیم و هفته پایانی اردیبهشت ماه را به این دلیل انتخاب کردیم که ازخردادماه امتحان دانشجویان آغاز می شود و دسترسی به آنها خیلی سخت است و ناگزیر بودیم جشنواره را در این تاریخ برگزار کنیم .