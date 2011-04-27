ایران با پیروزی برابر تونس به مرحله بعد صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم واترپلوی ایران که با میانگین سنی 19 سال در این مسابقات شرکت کرده بعد از سه پیروزی متوالی مقابل تیم های ترینیداد و توباگو، کویت و جزایر آنتیل، ‌در چهارمین دیدار مقابل تیم تونس صف آرایی کرد و موفق شد در جدالی نفسگیر با حساب 14 بر 10 پیروز شود و با حداکثر امتیاز در صدر گروه نخست بایستد.

بدین ترتیب تیم ملی واترپلوی ایران که آخرین دیدار خود را در مرحله مقدماتی مقابل تیم مراکش برگزار خواهد کرد،‌ پیشاپیش صعود خود را به فینال مسابقات کاپ فینا مسجل کرده و امروز در دیداری تشریفاتی به میدان خواهد رفت.

گروه دوم این رقابت ها متشکل است از تیم های پرو، عربستان سعودی، سنگاپور، شیلی و الجزایر.

