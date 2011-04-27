۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۲۸

تغییرات در اجرای طرح ایران ویژن/ فارس استان معین جدید البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته جوانان هیئت فوتبال گفت: با تغییر استان معین البرز از این پس برنامه های ما در طرح ایران ویژن از طریق استان فارس انجام خواهد شد.

بهروز یمینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با توجه به عدم همکاری مناسب استان قزوین مقرر شد البرز از این پس از طریق استان فارس اجرای طرح مقدماتی آسیا ویژن (ایران ویژن) را پیگیری کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به تجربیات استان فارس بتوانیم هرچه سریعتر طرح را به پایان رسانده و مجوز آسیا ویژن را دریافت کنیم.

مسئول کمیته جوانان هیئت فوتبال با بیان اینکه اراده استان بر اجرای سریعتر طرح است گفت: خوشبختانه نگاه مسئولان ارشد استان نسبت به این موضوع بسیار مثبت است و حتم دارم می توانیم خیلی سریع و طرح را به سرانجام برسانیم و استانداردهای لازم را در سطح استان پیاده کنیم.
 

کد مطلب 1299032

