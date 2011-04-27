189 کارگاه آموزشی قرآن در استان سمنان برگزار شد

محمد دلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود افزود: این کارگاه ها شامل آموزش طرح قرآنی 1444، قرائت سطح یک، دو، سه و چهار، ترجمه و مفاهیم سطح یک، دو، سه، چهار بوده است.

وی آموزش طرح بیناب 13 و تربیت نیروهای متخصص تربیت ممتحن را از دیگر مباحث این کارگاه های آموزشی عنوان کرد و تعداد شرکت کنندگان کارکاه های آموزشی قرآن کریم استان سمنان در سال گذشته را چهار هزار و 865 نفر اعلام کرد.

مسئول دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: در سال گذشته 41 محفل انس با قرآن کریم با حضور هفت هزار و نفر 700 از علاقه مندان در سطح استان سمنان برگزار شد.

وی، اهداء پانصد جلد قرآن کریم به مساجد و مراکز قرآنی و حمایت از مراکز قرآنی مردمی در سطح استان را از دیگر اقدامات این واحد در سال 89 برشمرد.

مسئول دارالقرآن‌الکریم اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، از آغاز ثبت‌نام ششمین دوره طرح اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در این استان خبر داد.

وی گفت: داوطلبان می‌توانند از طریق پایگاه‌اطلاع‌رسانی تلاوت به نشانی اینترنتی www.telavat.com در این طرح ثبت‌نام کنند.

دلالی تصریح کرد: این طرح همه ساله در استان سمنان، همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان پس از گذراندن آزمون شفاهی و کتبی و کسب حد نصاب نمره قبولی مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم از سطح یک تا پنج دریافت می‌کنند.