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۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۱۳

ترکی خبر داد:

تنظیم برنامه زمان بندی اجرا و تکمیل طرحهای مصوب شهرستانهای تهران

تنظیم برنامه زمان بندی اجرا و تکمیل طرحهای مصوب شهرستانهای تهران

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری تهران گفت: برنامه زمان بندی برای اجرا و تکمیل طرحهای مصوب شهرستانهای این استان تنظیم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ملارد، نعمت الله ترکی روز چهارشنبه در نشست مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران و کمیته برنامه ریزی شهرستان ملارد افزود: تمامی طرحهای عمرانی مهم و اولویت دار شهرستانها در نشست های شهرستانی این شورا بررسی و برای تسریع در اجرای آنها تصمیم گیری می شود.

وی گفت: همه مصوبات سفرهای استانی ریاست جمهوری در نشستهای مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستانها تعیین تکلیف و برای اتمام آنها، زمان بندی تعیین می شود.

معاون استاندار تهران اظهار داشت: برخی طرحهای مصوب شهرستانها با اعتبارات ملی اجرا می شود که استانداری، تخصیص به موقع این اعتبارات از سوی وزارتخانه ها را پیگیری می کند.

وی ادامه داد: اگر طرحهای ملی، اعتبارات استانی نیز داشته باشد، استانداری این بخش از اعتبارات را به طور کامل پرداخت می کند.

کد مطلب 1299038

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