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۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

مسکو عاملان صهیونیستی انحطاط روسیه را زندانی کرد

مسکو عاملان صهیونیستی انحطاط روسیه را زندانی کرد

یک شبکه فساد رژیم اسرائیل فعال در روسیه که در امر قاچاق انسان مشغول بود متلاشی و اعضای آن به 18 سال زندان محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، پلیس روسیه از انهدام شبکه ای اسرائیلی در این کشور خبر می دهد که این شبکه در امر قاچاق زنان به خارج از مرزهای روسیه فعالیت داشت.

این شبکه که گردانندگان آنان اسرائیلی هستند در امر قاچاق زنان به کشورهایی چون ایتالیا، اسپانیا، سرزمین های اشغالی، آلمان، یونان، هلند، امارات و چند کشور دیگر فعالیت داشت و از سال 1999 تا 2007 صدها زن را به این کشور منتقل کرده است.

گرداننده اصلی این شبکه شخصی به نام "آوی یانی" است که با فریب زنانی از کشورهای روسیه، مولداوی، اوکراین، بلاروس و ازبکستان آنان را به کشورهای مقصد منتقل می کرد.

وی از این راه تا کنون دهها میلیون دلار سود خالص کسب کرده و در کار جعل مدارک هویت نیز فعال بوده است.

وی هم اکنون 83 سال دارد و به حکم دادگاه روسیه به تحمل 18 سال زندان محکوم شده است.  

کد مطلب 1299047

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