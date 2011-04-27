به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که باحضور نمایندگان کانون تهیه‌کنندگان، مجمع فیلمسازان و انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران تشکیل شد، آخرین خبرها، تحولات و رخدادهای سینمای کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

در ابتدای این نشست ابتدا سه تن از نمایندگان تشکل‌های عضو پیرامون مسائل و مشکلات همکاران سخنانی بیان داشتند. اشکالات عدیده آئین‌نامه‌ شورای صنفی نمایش و خطری که بخش خصوصی سینمای ایران را تهدید می‌کند یکی از مباحث سخنرانان پیش از دستور بود.



مشکلات تولید فیلم‌های سینمایی و افزایش هزینه‌های ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها و عدم اقدام عینی برای مقابله با این افزایش از موارد دیگری بود که توسط سخنرانان پیش از دستور مطرح شود. در ادامه جلسه نامه مدیرعامل خانه سینما جهت حضور اعضای شورایعالی برای بیمه تکمیلی خود و خانواده ایشان تا بیستم اردیبهشت ماه مطرح شد.



رئیس، نایب رئیس و سخنگوی شورایعالی گزارشی از نشست روسای صنوف با هیأت مدیره خانه را مطرح کردند. در همین نشست مقرر شد که برنامه‌های آتی شورایعالی بررسی و تدوین گردد تا با مساعدت اعضای تشکل‌های عضو برای دست‌یابی به این برنامه‌ اقدامات لازم صورت پذیرد.



شکایت برخی از اعضای تشکل‌های صنفی در مورد مشکلات دریافت پروانه فیلمسازی از دیگر مباحث مطرح شده بود. شورا با توجه به دریافت برخی گزارش‌ها کمیته‌ای را برای بررسی موضوع و اقدامات قانونی بعدی تعیین کرد. این کمیته که به ریاست یکی از اعضای هیأت رئیسه تشکیل شد مأموریت یافت با ریشه‌یابی موضوع به خصوص آئین‌نامه‌های مصوب و قوانین موضوعه تا حصول نتیجه و رفع مشکل همکاران اقدامات قانونی لازم را مبذول دارد.

شورا از این کمیته خواست تا در صورت لزوم از طریق انتشار اطلاعیه یا گفت‌وگوهای مطبوعاتی و تماس با مسئولان ارشد و دیگر روش‌هایی که لازم دانستند روشنگری کنند.



در بخش دیگر شورایعالی، انتخابات کانون کارگردانان را تبریک گفت و اعضای شورایعالی آرزو کردند که منتخبین کانون که از طیفی گسترده با گرایش‌های فکری متفاوت هستند، بتوانند به خواسته‌های هنرمندان فرهیخته کشور پاسخ مثبت دهند.



مسائل مربوط به مالیات و موضوع تأمین اجتماعی و مشکلات فرارو و راه‌های برون رفت از این مشکلات، از دیگر مسائل مطرح در آخرین نشست شورایعالی بود.