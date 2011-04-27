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۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۰۵

همایش توسعه صادرات خرما درخوزستان برگزار می شود

همایش توسعه صادرات خرما درخوزستان برگزار می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی خوزستان گفت: به منظور ساماندهی بازار خرمای کشور همایش توسعه صادرات خرما، فرصتها و چالشها، 31 اردیبهشت ماه در شهرستان شادگان برگزار می شود.

محمدحسین چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این همایش یک روزه با حضور مقامات کشوری و استانی به منظور ساماندهی بازار خرما در کشور و بهبود وضعیت موجودی این محصول در واحدهای تولیدی استانها، ارتقای استانداردهای تولید و بسته بندی، فرآوری و عرضه خرما در بازارهای داخلی و خارجی، تدوین برنامه کاری توسعه صادرات و ارزش افزوده خرما در بازارهای هدف در شهرستان شادگان برگزار خواهد شد.

وی ارتقای بهبود کیفیت خرمای صادراتی و شناسایی روشها و راهکارهایی برای بهبود سهم صادرات خرمای استان خوزستان را از دیگر اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

چراغی افزود: خرما یکی از مهمترین محصولات باغی استان بوده و خوزستان یکی از بزرگترین استانهای تولیدکننده و صادرکننده در ایران است و تولید این محصول در تامین امنیت غذایی و مواد اولیه صنایع داخلی، اشتغال و صادرات غیرنفتی اهمیت به سزایی دارد.

همایش توسعه صادرات خرما، فرصتها و چالشها با مشارکت وزارت بازرگانی، سازمان توسعه تجارت ایران، استانداری خوزستان، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنایع و معادن، اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، انجمن ملی خرمای ایران، دبیرخانه فرصتهای سرمایه گذاری و شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان برگزار خواهد شد.

استان خوزستان با بیش از 4.5 میلیون اصله نخل بارور و غیربارور، سالانه حدود 160هزار تن انواع خرما تولید می کند که بخشی از آن به خارج به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود.
کد مطلب 1299065

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