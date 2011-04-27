عبدالله صالح؛ روباهی که وقت کشی را خوب بلد است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مطلبی با عنوان "دستاورد بزرگ برای عبدالله صالح: رفتن! "می نویسد:علی عبدالله صالح بیش از سی سال است که بر کرسی قدرت تکیه زده است و حاضر نیست که به خواسته های مردم این کشور برای واگذاری قدرت توجه کند.

وی تاکنون موفق شده است که در قدرت بماند و حتی برای واگذاری قدرت به معاونش هر چند به شکل ظاهری تلاش می کند تا هنگامی که آبها از آسیاب افتاد دوباره به قدرت برگردد.

این روزنامه می افزاید: علی عبدالله صالح هیچ طرحی را مورد مخالفت قرار نمی دهد و موافقت خود را با کناره گیری اعلام می کند، اما در عمل به هیچ توافقی پایبند نیست و همواره به دنبال کارشکنی برای ایجاد برخی اصلاحات در طرحهای ارائه شده از سوی شورای همکاری خلیج فارس است.

عربستان سعودی پس از اینکه عبدالله صالح با طرح شورای همکاری موافقت کرد از مخالفان و دولت یمن برای امضای این طرح در ریاض دعوت کرد، اما اعتراض صالح به برخی مفاد سبب شد که این نشست به هفته آینده موکول شود.

روزنامه مذکور نوشت: قرار است که "عبداللطیف الزیانی" دبیرکل شورای همکاری دوباره به صنعا برود تا زمان جدیدی برای امضای توافقنامه میان طرفین تعیین کند این بدان مفهوم است که همه چیز از نو شروع می شود. علی عبدالله صالح قدرت مانور زیادی دارد و او را روباه وقت کشی لقب می دهند.



وی اعصاب قوی دارد.صالح در کشوری زندگی می کند که آداب قبیله ای بر آن حاکم است و به نوعی جنگل سلاح به حساب می آید. به مدت 32 سال اقدامات صورت گرفته علیه وی کارساز نبوده است.وی به خوبی از نگرانی عربستان و آمریکا برای خلا قدرت در یمن آگاه است.

این روزنامه در پایان می نویسد : علی عبدالله صالح هم اکنون برگ برنده های خود را برای بازی از دست داده است و ازحمایت قبایل با توجه به پیوستن قبیله مهم حاشد به انقلابیون نیز برخوردار نیست.وی چاره جز رفتن ندارد که در این صورت دستاورد بزرگی برای یمن خواهد بود.