روابط متشنج سیا با اطلاعات پاکستان/ مسیر دشوار پتریوس در پست جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: انتخاب ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان به عنوان رئیس آینده سازمان سیا، وی را بیش از همیشه گرفتار جنگ پاکستان کرد، این درحالیست که مقامات پاکستانی از وی به عنوان فردی قابل اعتماد و دوست خود یاد نمی کنند.

درحالیکه پتریوس از این پس باید کنترل تمام حملات موشکی در پاکستان را برعهده بگیرد، مقامات آمریکایی و پاکستانی بر این باورند انتخاب وی به عنوان رئیس آتی سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده می تواند باعث بدتر شدن روابط اسلام آباد-واشنگتن شود.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، در پی انتشار گزارشهایی درباره حمایت سرویس اطلاعات داخلی پاکستان (ISI) از حملات شبکه حقانی علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان پتریوس نگرانی خود را در این باره بیان کرده است.

نیویورک تایمز در ادامه این گزارش به ناامیدی مقامات آمریکایی از جمله "دنیس بلر" مدیر سابق اطلاعات ملی آمریکا درباره بهود روبط سیا و سرویس اطلاعات داخلی پاکستان می پردازد و می نویسد: بعید به نظر می رسد که روابط این دو سازمان بهتر شود و باید تغییرات ساختاری در این دو نهاد صورت گیرد.

یادآور می شود رئیس جمهوری ایالات متحده پنجشنبه گذشته همچنین رایان کراکر، سفیر پیشین آمریکا در عراق را به عنوان سفیر آینده کشورش در افغانستان انتخاب کرد و در کنفرانس خبری کاخ سفید اعلام کرد لئون پانتا، رئیس کنونی سازمان سیا، جانشین رابرت گیتس، وزیر دفاع، خواهد شد.