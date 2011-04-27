انگیزه قاچاق موادمخدر از ایران فروش در اروپاست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بیات با اشاره به کاهش برداشت مواد مخدر در سال گذشته در افغانستان، گفت: احتمالاً امسال کشت و برداشت موادمخدر بیشتر خواهد شد. چرا که تولید مواد در سال قبل به دلیل شیوع آفت در مزارع آن کشور کاهش و قیمت افزایش یافته بود اما امسال کشت بیشتر خواهد شد که در هر صورت جهان را در معرض خطر بزرگی قرار خواهد داد.

وی با بیان اینکه کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در همسایگی افغانستان به‌عنوان بزرگترین تولید‌کننده موادمخدر در جهان،‌ خسارتهای زیادی را متحمل می‌شود، افزود: در سال گذشته 508 تن و 661 کیلوگرم انواع موادمخدر کشف و هزار و 344 عملیات درگیری با قاچاقچیان موادمخدر انجام شد که در همین ارتباط 31 نفر از نیروهای مبارزه‌ با موادمخدر در کشورمان به شهادت رسیدند و 18 نفر نیز مجروح شدند.

بیات ادامه داد: در کشور ما موادمخدر به آن شکلی که خشخاش در افغانستان تولید می‌شود نیست، ممکن است در طول سال یک یا دو لابراتوار موادمخدر صنعتی باشند که آن هم با هوشیاری پلیس شناسایی و منهدم می‌شوند ولی آنها نقشی در تولید موادمخدر ندارند. آنچه که در جریان موادمخدر در جهان نقش بزرگی دارد، لابراتوارهایی هستند که در افغانستان وجود دارند.

وی انگیزه قاچاقچیان در تجارت موادمخدر را فروش آن در اروپا عنوان و تصریح کرد: در سال گذشته قیمت موادمخدر در افغانستان افزایش یافت و به کیلویی 200 دلار رسید. این قیمت با ترانزیت به ایران 250 دلار در هر کیلو می‌رسد اما ترانزیت این مواد به ایتالیا و انگلیس قیمت آن را به 2500 دلار و حتی 20 هزار دلار در هر کیلو افزایش می‌دهد. پس انگیزه قاچاقچی این نیست که موادمخدر را در ایران بفروشد بلکه قصد فروش آن را در اروپا دارد.

بیات ادامه داد: قاچاقچیان پول حاصل از فروش موادمخدر را در افغانستان نه می‌توانند خرج کنند و نه سرمایه‌گذاری کنند و حتی در کشورهای مسیر ترانزیت همچون ایران که پول خارجی قبول نمی‌کند و در تحریم است هم نمی‌توانند سرمایه‌گذاری کنند. لذا آنان پولها را به طرق مختلف از افغانستان وارد کشورهایی که باندهای قاچاق وجود دارد، منتقل و از آنجا به بانکهای معروف جهانی که عمدتاً در اروپا هستند وارد می‌کنند.