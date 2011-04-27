اعتبارات خوزستان نباید به خزانه برگشت بخورد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید جعفر حجازی صبح چهارشنبه در نشست بررسی جذب اعتبارات دستگاه های استان اظهار داشت: نکته ظریفی که امسال با آن روبرو هستیم این است که اگر دستگاهی در جذب اعتبار تخصیص یافته خود موفق عمل نکند، قادر خواهد بود که آن را به پروژه ای دیگر یا شهرستانی دیگر انتقال دهد اما امکان تعریف پروژه های جدید برای جذب اعتبارات وجود نخواهد داشت.

حجازی ضمن اشاره به اینکه در سال 90 برای اولین بار پس از انقلاب شاهد تخصیص 100 درصدی اعتبارات هستیم، اظهار داشت: استانها به دلیل اینکه همیشه با تخصیص اعتبارات زیر 100 درصد روبرو بوده اند، قدرت مانورشان برای جا به جایی اعتبار بین پروژه ها و بین دستگاه ها برای جذب بیشتر بوده است.



وی همچنین هشدار داد: در صورتیکه دستگاهی نتواند اعتبارات مربوط به خود را جذب کند اعتبار به خزانه عودت داده خواهد شد که امسال دستگاه های اجرایی استان باید به گونه ای برنامه ریزی و اعتبارات خود را مدیریت کنند که ریالی از خوزستان به خزانه برگشت نخورد.



حجازی در بخش دیگری از سخنانش گفت: معمولا کمیسیون جذب در حوزه معاونت امور عمرانی تشکیل می شود. اما از آنجائی که موضوع را بسیار حساس می دانم شخصا تصمیم گرفتم که این نشست را با حضور دستگاه های بزرگی که مانده اعتباراتشان زیاد است برگزار کنم و عواملی را که مانع جذب اعتبارات در سال گذشته شده را شناسایی و در رفع آن اقدامات لازم را انجام دهیم.



رئیس شورای اداری استان خوزستان عنوان کرد: به نظر می رسد که همه دستگاه ها اعتباراتشان را به موقع جذب خواهند کرد و ما از این بابت نگران نیستیم اما از آنجا که مانده نزد خزانه دستگاه ها و ذی حسابهای ما در تخصیصهای بعدی سال 90 موثر خواهد بود. باید به دستگاه ها فشار بیاوریم که هر چه زودتر و با رعایت موازین قانونی و کیفیت جذب را سریعتر انجام دهند.