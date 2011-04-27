10 هزار واحد مسکن مهر در آذربایجان شرقی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سراب، حسین خلیلی مرد، پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای مسکن مهر شهرستان سراب از ادامه سیاست های دولت در بخش مسکن در سال 90خبر داد و یادآور شد: در سفر چهارم رئیس جمهور به آذربایجان شرقی از 10 هزار واحد مسکن مهر در سطح استان بهره برداری خواهد شد.

وی در عین حال تاکید کرد: افتتاح پروژه ها باید همزمان با آماده شدن تاسیسات مربوطه و آماده سازی محوطه صورت گیرد.

خلیلی مرد از طرح پنج هزار واحدی شهر سهند به عنوان الگو و نمونه سایر طرح ها یاد کرد و از بهره برداری از طرح مذبور در خرداد ماه سال جاری خبر داد.

مقام ارشد مسکن مهر استان اضافه کرد: تمام واحدهای مسکن مهر که شروع شده اند باید حداکثر تا پایان شهریور 91 تحویل اعضا شوند.

مدیر کل مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: افزون بر انبوه سازی مسکن کسانی که زمین در اختیار دارند در قالب طرح خود مالکی می توانند تسهیلات بانکی دریافت کنند و در این مورد هیچ محدودیتی وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از سحنان خود گفت: مسکن، اشتغال و هدفمند کردن یارانه ها سه محور اساسی در رویکرد برنامه های دولت است.

خلیلی مرد با اشاره به اهمیت تاثیرگذار بخش مسکن در اقتصادکلان کشور افزود: تورم با افزایش بادکنکی قیمت مسکن در کشور ارتباط مستقیم دارد و ثبات در قیمت مسکن و ایجاد آرامش در بازار مسکن کشور موجب کاهش تورم در اقتصاد کشور می شود.

مدیر کل مسکن و شهر سازی استان تاکید کرد: دولت با طرح مسکن مهر و در نتیجه کاهش تورم عمومی قانون هدفمندی یارانه ها را اجرایی کرد در حالی که اگر وضعیت سرسام اور مسکن کنترل نشده بود اجرای این قانون ممکن نبود.

خلیلی مرد، رونق مسکن سازی را موجب ایجاد اشتغال و هدایت صحیح نقدینگی سرگردان به سمت تولید دانست و اظهار داشت: طبق استانداردهای جهانی هر ساخت هر واحد مسکونی موجب ایجاد اشتغال برای سه نفر می شود.

عضو شورای مسکن مهر آذربایجان شرقی ضمن تقدیر از حمایت های استاندار از اجرای طرح مسکن مهر در استان ابراز داشت: در حال حاضر در استان 76هزار واحد مسکن مهر در دست اجراست که رقم سرمایه گذاری شده هشت هزار میلیارد ریال است.

خلیلی مرد با بیان اینکه در طرح مسکن مهر تلاش می شود تا حداکثر استانداردهای فنی ساختمانی رعایت شود تصریح کرد: در حالی که تا سال 84 کل ساخت و سازهای صنعتی 2.5 درصد بود این رقم در پروژه های مسکن مهر به 30 درصد رسیده است.

وی از مشخصه های صنعتی سازی را به حداقل رساندن اتلاف انرژی اعلام کرد و افزود: بخش مسکن موتور محرکه اقتصاد و اشتغال کشور است.

محمد رضا بیرامی، فرماندار سراب نیز در این جلسه گفت: نباید هیچ گونه تعللی در طرح مسکن مهر به وجود آید چرا که دغدغه مسکن از اساسی ترین دغدغه های جوانان است.

فرماندار سراب از مسئولان ارگان های دولتی خواست تا نهایت همکاری را برای پیشبرد طرح مسکن مهر به عمل آورند.