دستیابی شیلات به دانش فنی پرورش میگوی پاسفید با آب شور

به گزارش خبرنگار مهر، این دستاورد با همکاری پژوهشکده میگوی کشور اجرا شده و محقق آن عباسعلی زندی است که در سالهای 87 و 88 طرح را تحت تحقیق و بررسی و پژوهش قرار داد.

از جمله مشخصات این طرح باید به امکان تولید میگوی وانامی با منابع آب زیر زمینی و کوتاهتر کردن دوره پرورش میگو و امکان تولید بیش از یکبار در سال اشاره کرد.

علاوه براین دو تراکم پذیری مطلوب وانامی در پرورش و امکان ذخیره سازی بالاتر در استخر برای تولید در واحد سطح بیشتر از مشخصات این طرح است.

از دیگر مزایای اجرای این طرح این است که در یک دوره کوتاه 90 روزه شاخصهای تولید مانند وزن میگو، تولید در واحد سطح، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی که به طور میانگین برای تیمار آب چاه به ترتیب 18/23 گرم، 1/023 کیلو در متر مربع ( یا 10/230 تن در هکتار)، 98درصد و 1/29 بوده بسیار قابل قبول است.

نتایج این تحقیق راهنمایی برای توسعه پرورش میگو در سایر نقاط غیر ساحلی است و می تواندن افق جدیدی از درآمدزایی و اشتغال را در مناطق محروم بگشاید.

نحوه انتقال این دستاورد اجرای پروژه های پایلوت و انتشار بروشورهای آموزشی و در آخر برگزاری جلسات حضوری با مروجین آبزی پروری و اتحادیه پرورش دهندگان میگو در استانهای مرتبط است.

