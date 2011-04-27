عدم اجرای قانون صحیح کار نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقا کیا ظهر چهارشنبه در دیدار تشکلهای کارگری با مدیرا کل ادارات کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن استان البرز گفت: در اقشار کارگر مسئله نگران کننده ضایع شد حقوق آنها و عدم اجرای قانون صحیح کار است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش تورم همراه با افزایش دستمزدهاست و این امر نمی تواند مشکلی را حل کند بلکه همه را در یک دور باطل می اندازد.

حفظ اشتغال بسیار مهم است

دهقان کیا افزود: در سالهای برای ایجاد شغل زحمات فراوانی کشیده و اقدامات ارزشمندی صورت گرفته به گونه ای که یک میلیون و 700 هزار شغل ایجاد شده است اما موضوع حفظ اشتغال کارکنان از اصل ایجاد آن مهمتر است.

دهقان کیا ابراز کرد: یکی از مشکلات جدی کارگران مسائل مربوط به سازمان تامین اجتماعی است که بخشی از آن حل شده و بخشی دیگر نیز نیازمند برنامه ریزی برای حل کردن است.

وی یادآور شد: البته این سازمان به تازگی قرار شده خانواده های بی سرپرست و کارگران فصلی و رانندگان جاده ای را هم تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دهد که بخشهایی از این موضوع برغم ظاهر آن به نفع کارگران نیست.