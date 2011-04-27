520 پروژه عمرانی در گلستان در دست اجراست

حسین سمیعی در حاشیه بازدید از نمایشگاه رسانه های دیجیتال گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: مشکلات کانون گلستان بیشتر مالی و کمبود اعتبارات است و ما با وجود داشتن 520 پرو‍‍ژه عمرانی در دست اقدام بودجه بسیار محدودی داریم.

وی با اشاره به تعداد مراکز کانون فرهنگی در استان گفت: در گلستان بیش از 300 هزار دانش آموز داریم که باید با توجه به استاندارد ها 30 کانون فرهنگی نیز داشته باشیم اما در حال حاضر 12 مرکز ثابت و3 مرکز سیارداریم.

وی افزود: طبق استانداردها باید به ازای هر 10 هزار کودک یک کانون 450 متری داشته باشیم اما در حال حاضر 19 سانتی متر از نرم کشوری که 30 سانتیمتر به ازای هر دانش آموز است کمتر هستیم.

سمیعی خاطرنشان کرد: افتتاح یک مرکز دو هزار و 300 متری در ویلاشهر گرگان در هفته دولت، افتتاح یک مرکز در بندر گز، کلنگ زنی یک مرکز در علی آباد، پیگیری مجوز احداث دو مرکز در کرد کوی و مراوه تپه از برنامه های ما در سال 90 است.

وی با اشاره به تعداد کتابهای موجود کانونهای استان بیان کرد: 150 هزار جلد کتاب در کتابخانه های کانون استان موجود است و در حال حاضر 50 هزار جلد کمبود کتاب در کتابخانه های کانون استان وجود دارد.