پروژه گردشگری شیلاتی آشوراده عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت ظهر چهارشنبه در نشست استانداری افزود: ‌اگر این پروژه با موفقیت و همراهی و همدلی مسئولان انجام شود، بدون شک مسئله اشتغال در این منطقه حل خواهد شد و زمینه توسعه و رونق اقصادی به خوبی فراهم می شود.

به گفته وی، واگذاری اختیارات در خصوص جزیره آشوراده به این کارگروه از سوی هیئت دولت برای اولین بار در تاریخ استان های شمالی است و باید از این فرصت استفاده بهینه را در زمینه توسعه جزیره داشته باشیم.

وی تصریح کرد: مصوبات این کارگروه در زمینه این جزیره در حد مصوبات هیئت دولت است و زمینه اجرایی دارد که این مصوبات پس از تصویب در این کارگروه به معاون اول رئیس جمهور و یا دبیر هیئت دولت ارسال می شود و از سوی آنها به دستگاه ها و وزارت خانه ها ابلاغ می شود.

وی با تاکید بر لزوم اجرای طرحهای گردشگری و شیلاتی در این جزیره ادامه داد: البته می توان این جزیره را به حال خود رها کرد و هیچ کاری برای آن انجام نداد و تابلوی توسعه ممنوع را بر ورودی آن نصب کرد و یا اینکه این بخش را بدون نظارت توسعه دهیم و هر کسی می خواهد در این جزیره ساخت و ساز کند ‌که هیچ کدام از این دو راه مورد تائید دولت و این کارگروه نیست.

استاندار گلستان افزود: ما باید از پتانسیل ها و قابلیتهای این منطقه با رعایت الزامات زیست محیطی استفاده کنیم و اعضای کارگروه این جلسات را تشریفاتی ندانند زیرا مدیریت این جزیره با این کارگروه است.

به گفته قناعت،‌ مطالعه منطقه خوب است‌ اما استان های شمالی از مطالعه خاطره خوبی ندارند زیرا همیشه باعث عقب ماندگی آنان از توسعه و رونق شده است.

وی یادآور شد: با این دید می خواهیم، امروز مطالعات گذشته را در این جزیره اجرایی کنیم اما از سوی دیگر این مطالعه باید در ابتدا پالایش شده وبخشهای ضعیف را کنار گذاشته و بر روی مطالغات قوی کار شود و آنها را به عرصه ظهور و اجرا بگذاریم.

قناعت با اشاره به مصوبات اولین جلسه توسعه گردشگری و شیلاتی جزیره آشوراده گفت: تشکیل دبیرخانه کارگروه جزیره آشوراده از مهمترین مصوبات این جلسه است که مسئولیت این دبیرخانه برعهده مدیرکل دفتر فنی استانداری گلستان مهندس علیرضا عباس زاده است.



استاندار گلستان گفت: پیگیری و ارسال نامه انتزاع جزیره آشوراده از میانکاله به عنوان منطقه حفاظت شده از سوی شورای عالی حفاظت محیط زیست، طرح جامع سرمایه گذاری جزیره که در این طرح جانمایی برای سرمایه گذاری و توسعه گردشگری لحاظ شود و ارسال نقشه جامعه سرمایه گذاری جزیره به کمیته کارشناسی از دیگر مصوبات این جلسه است.

قناعت ادامه داد: هر یک از اعضای کارگروه باید یک کارشناس و مدیر کل خود را به عنوان عضو کمیته کارشناسی جهت حضور در جلسات کارشناسی معرفی کنند و شیلات نیز باید هرچه سریعتر طرح ها خود را در زمینه توسعه پرورش ماهیان قزل آلا و خاویاری برای دبیرخانه ارسال کند.

به گفته استاندار گلستان، با توجه به مصوبه محیط زیست، اگر استعلام طرحی از محیط زیست، بیش از یک ماه طول بکشد، آن طرح قابلیت اجرایی را خواهد داشت که این مهم از دیگر مصوبات این کارگروه است.

وی یادآور شد: مردم دیگر از شعار خسته شده اند و بهتر است برای آنان که امروز بارقه های امید در دل هایشان زنده است، کارها عملی شود و به همین منظور مصاحبه ها باید از سوی رئیس کارگروه انجام شود.



وی گفت: همه مدیران و اعضای کارگروه این جلسه باید از سطحی نگری و بخشی نگری پرهیز کنند تا از قابلیت ها و استعدادها و پتانسیل های این منطقه به نحو مطلوب استفاده صورت گیرد.



جزیره آشوراده تنها جزیره مسکونی دریای خزر در ایران است که در سه کیلومتری غرب بندر ترکمن و در شبه جزیره گرگان واقع است.