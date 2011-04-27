تصویب طرح جامع پسماند 8 شهر در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، بیوک رئیسی، ظهر چهارشنبه در در همایش مدیریت پسماندهای شهری و روستایی اهر، با تاکید بر لزوم برنامه ریزی در جهت دفع اصولی پسماندهای شهری و روستایی، مدیریت مناسب بر پسماندهای تولید شده را در جهت حفظ محیط زیست و سلامت جامعه ضروری برشمرد.

وی گفت: روزانه بالغ بر 2200 تن زباله خانگی در سطح استان آذربایجان شرقی تولید می شود که از این رقم 1200 تن مربوط به کلانشهر تبریز بوده و هزار تن آن نیز در مناطق مختلف و شهرهای وابسته تولید می شود که اگر تدابیر لازم با همکاری بین بخشی سایر ادارات صورت نگیرد قطعاً با مشکل جدی مواجه خواهیم بود.

وی مدیریت دفع پسماندهای شهری را به عهده شهرداران و در مناطق روستایی به عهده دهیاران برشمرد و افزود: همه باید کمک کنیم که در دفع پسماندها با جمع آوری به موقع و اصولی و حمل آنها به مناطقی که مورد تأکید کارشناسان ذیربط باشد تلاش همه جانبه کنیم.

بیوک رئیسی از راه اندازی بانک ژن شمالغرب کشور در مرکز استان خبر داد و افزود: برای اولین بار با استفاده از تکنولوژی های جدید و پیشرفته بانک ژن شمالغرب کشور در تبریز راه اندازی می شود که نقش موثری در تقویت و توسعه برنامه های زیست محیطی خواهد داشت.

وی توجه به جاذبه های طبیعی و گردشگری منطقه ارسباران در جهت رونق این صنعت با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از دیگر برنامه های این اداره کل اعلام کرد و افزود: برنامه ریزی در جهت راه اندازی موزه حیات وحش، تصویب طرح جامع منطقه نمونه گردشگری فندقلو و توافق لازم با سازمان میراث فرهنگی در توسعه زیرساختهای این منطقه را از برنامه های آتی این اداره کل عنوان کرد.

رئیسی بااشاره به اینکه منطقه ارسباران با جاذبه های بالقوه گردشگری و زیست محیطی یکی از مناطق مهم کشور با جذابیت ها و استعدادهای بالقوه طبیعی است گفت: همه باید فرهنگ حفاظت از محیط زیست و فرهنگ گردشگری و نگاهبانی از محیط زیست را به یک فرهنگ تبدیل کنیم که دراین راستا اهالی این منطقه و مناطق روستایی که در حوزه مناطق جنگلی واقع شده اند در حفاظت از منابع طبیعی و زیست محیطی نقش اساسی دارند.

وی از دیگر برنامه های این اداره کل را در شهرستان اهر ساماندهی دامداری های حاشیه شهر اهر و پس گیری راه اندازی فاضلاب های شهرک های صنعتی و طرح های تولید صنعتی اعلام کرد.

اقدامات دولت در حفاظت محیط زست ارسباران مناسب بوده است

فرماندار اهر اقدامات اساسی و زیربنایی دولت در منطقه ارسباران بخصوص شهرستان اهر را در سلامت جامعه و حفظ محیط زیست بسیار مهم و تأثیرگذار عنوان کرد.

رضا صدیقی ایجاد بزرگترین تصفیه خانه فاضلاب ارسباران در اهر، توسعه فاضلاب مدرن شهری و بهره مندی بیش از 80 درصدی شهروندان اهری از امکانات فاضلاب مدرن، آبرسانی به شهر اهر و هوراند از طریق خط انتقال آب از سد ستارخان به تصفیه خانه این شهر، ایجاد مناطق گردشگری و حفاظت از زیستگاه های وحش در شهرستان اهر را از افتخارات دولت خدمتگذار نهم و دهم در این شهرستان اعلام کرد.

وی طرح ایجاد کارخانه کمپوست اهر را یکی از نیازهای ضروری این شهرستان در جهت استفاده بهینه از زباله ها و ساماندهی زباله منطقه ذکر کرد و تسریع در اجرای این پروژه را کمک موثری به بهداشت و سلامت جامعه و حفاظت از محیط زیست عنوان کرد.

رضا صدیقی با اشاره به وسعت منطقه و پراکندگی جمعیت در مناطق شهری و روستایی خواستار اختصاص ماشین آلات مناسب برای جمع آوری زباله های شهری و روستایی شد.

وی همچنین راه اندازی شهرک های صنفی و صنعتی در ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده را دراین شهرک ها را موجب ارتقاء بهداشت عمومی، کاهش آلایندگی محیط شهری، سلامت محیط زیست و ایجاد اشتغال جدید بسیار موثر برشمرد و خواستار تلاش بیشتر سازمان بازرگانی و مجتمع صنفی و مسئولین ذیربط در جهت تسریع در راه اندازی این شهرک شد.

وی همچنین از فعال شدن کارگروه اجرایی مدیریت پسماندهای شهر و روستایی با همکاری شهرداری، دهیاران و نهادهای ذیربط دراین زمینه خبر داد و افزود: اولویت کاری سال جدید فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست و تلاش در جهت اجرای برنامه های جدید برای پاکیزگی محیط زیست و ارتقاء سلامت جامعه خواهد بود.

فرماندار اهر در پایان بااشاره به استعدادهای بالقوه شهرستان در حوزه گردشگری ، محیط زیست و منابع طبیعی، ایجاد موزه حیات وحش، اختصاص اعتبار برای تقویت زیرساختهای مناطق حفاظت شده و مساعدت ویژه در مدیریت پسماندها را خواستار شد.

ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی است

امام جمعه موقت اهر نیز در این همایش، برگزاری همایش های زیست محیطی را موجب ترویج فرهنگ حفاظت از آب و خاک و آشنایی عموم مردم در خصوص نگهداری و استفاده بهینه از امکانات و پتانسیل های منطقه برشمرد.و تداوم کارگاههای آموزشی، دوره های کوتاه مدت و بلند مدت را موجب ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست عنوان کرد.

حجت الاسلام محمود دینی گفت: فرهنگ سازی در خصوص محیط زیست تنها از عهده یک دستگاه یا ارگان ساخته نیست بلکه همت و حمایت همه مردم و مسئولان را می طلبد که همه ما وظیفه داریم اداره محیط زیست و سایر دستگاه ها را در رسیدن به اهداف زیست محیطی یاری کنیم.

وی تأکید کرد باید همچنانکه به بحث کاشت نهال و اجرای پروژه متعدد زیست محیطی تلاش می کنیم باید به نگهداری و تداوم فعالیت ها نیز توجه کنیم که اگر به امر نگه داری، ترمیم و تقویت و توسعه این گونه مسائل توجه نشود قطعاً خدمات انجام شده و اعتبارات هزینه شده نیز به هدر خواهد رفت.

امام جمعه موقت اهر در ادامه بزرگترین افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی و کارگزاران نظام اسلامی را تلاش در جهت خدمت به مردم و حل مشکلات آنها عنوان کرد و افزود:: امروز ما هرچه داریم به برکت خون شهدا و پشتیبانی همه جانبه مردم است پس باید با راهکارهای مناسب در خدمتگزاری به مردم و توجه به خواسته های آنها تلاشی مضاعف داشته باشیم.

حجت الاسلام محمود دینی در قسمتی دیگر از سخنان خود برفعالیت شهرداری و سایر ادارات خدماتی در مدیریت بهینه بر پسماندهای شهری تأکید کرد.

همایش یکروزه مدیریت پسماند با محوریت حفظ آب و خاک بر نقش موثر شهرداران و دهیاران و شوراهای اسلامی با حضور اعضای شوراهای اسلامی بخش مرکزی و هوراند و مسئولین ادارات و نهادها و تشکل های دوستدار حفاظت محیط زیست در سالن اجتماعات شهید مطهری اهر برگزار و در پایان از 20 فعال و همکار محیط زیست که در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست همکاری داشتند قدردانی شد.