خبرهای کوتاه ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال بازگشت مجدد "گریگوری آلکان" سرمربی فرانسوی تیم ایروبیک ژیمناستیک به ایران، صبح امروز برخی از ورزشکاران شاخص این رشته در اردوی تیم ملی حاضر شدند. کمیته فنی فدراسیون ژیمناستیک در پایان تمرینات امروز از بین این نفرات، 6 ورزشکار را برای پیوستن به اردوی تیم ملی انتخاب کرد. محمد صفری، رضا زیارتی، مصطفی مطهری، کیوان فاضل، فرید بهشتی، امیردانیالی دعوت شدگان به این اردو را تشکیل می‌دهند. علیرضا فرخ، حبیب عابدی، رضا فرخیان، سید مصطفی موسوی، محمد سکاکی، امین ارباب کاظم زاده، سجاد رفیعی ورزشکارانی هستند که در مرحله نخست این اردو شرکت داشتند.

رکابزنان اصفهان و همدان قهرمان تایم تریل دختران شدند

دومین روز از رقابت‌های دوچرخه‌سواری قهرمانی کشور در بخش بانوان با شناخت قهرمانان تایم تریل انفرادی پیگیری شد. در مسابقات امروز بهنوش برزگر از تیم اصفهان در رده سنی جوانان مدال طلا گرفت و مریم قیاسوند در رده سنی بزرگسالان عنوان نخست را از آن خود کرد. این رقابت‌ها به مدت سه روز در تهران دنبال می‌شود.

بخشنامه‌ای برای معرفی نوجوانان

فدراسیون هندبال با اباغ بخشنامه‌ای به استانها خواستار معرفی ورزشکاران نوجوان دختر برای حضور در اردوی تیم ملی شد. رقابت‌های هندبال قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا شهریورماه سال جاری در قزاقستان برگزار می‌شود که فدراسیون هندبال کشورمان قصد دارد زمینه دومین اعزام این تیم را به رقابت‌های برون مرزی فراهم کند. استانها تا نیمه اردیبهشت‌ماه فرصت دارند تا اسامی ورزشکاران متولد سالهای 70 تا 72 خود را معرفی کنند.

سرپرست کمیته آکروژیم معرفی شد

جعفر درویش زاده صبح امروز در حکمی ، علی اصغر بخشی زاده را به عنوان سرپرست کمیته آکروژیم مردان منصوب کرد. سرپرست فدراسیون ژیمناستیک از بخشی‌زاده خواسته تا آئین‌نامه این کمیته را بازنگری و تدوین نهایی کند.

مسابقات کاپ یک روئینگ کشور برگزار می‌شود

مسابقات کاپ یک قهرمانی کشور روئینگ در هر دو بخش زنان ومردان 10 و 15 اردیبهشت‌ماه در پایگاه قهرمانی سنگاچین انزلی برگزارمی‌شود. این مسابقات در دو رده سنی جوانان زیر 19 سال در بخش بانوان 10 و 11 اردیبهشت‌ماه و در بخش مردان 14 و 15 اریبهشت‌ماه برگزار خواهد شد. طبق قوانین بین‌المللی تنها نفرات برتر حاضر در اردوهای تیم ملی می‌توانند در مسابقات کاپ یک کشوری شرکت کنند.